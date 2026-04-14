הרב אליהו במתקפה על האפיפיור: שתקתם כששרפו יהודים בשואה

ערב יום השואה, רבה של צפת, הרב שמואל אליהו תוקף בחריפות את האפיפיור ליאו ה-14 נגד ישראל: "אל תטיף לנו מוסר"

וזאת לאחר שההאפיפיור כינה את המלחמה הישראלית מול איראן ושלוחותיה "חרפה מוסרית למשפחה האנושית".

שתקתם כאשר השמידו יהודים בשואה

הרב הזכיר בשיעורו לאפיפיור כי קודמו בתפקיד שתק כאשר השמידו יהודים בשואה.

כך נהגו כל קודמיו בתפקיד לאורך ההיסטוריה: "כשמשמידים יהודים שום אפיפיור לא פתח את הפה שלו. שתקתם במסעי הצלב כששחטו קהילות שלמות, שתקתם כשהאינקוויזיציה שרפה נשים וטף על המוקד,

שתקתם כשטבחו אותנו בפרעות – ושתקתם כשגרשו ושרפו את יהודי אירופה. התעוררת עכשיו, אדוני 'המוסרי'?"

"אנחנו לא צריכים רשות מהוותיקן כדי לנצח" לא נחכה לרשות האפיפיור כדי להסיר מעלינו את האיום להשמדה מאיראן.



הרב פנה ישירות אל האפיפיור ואמר: "תתעורר, אדוני. אתה רואה שכל האפיפיורים לפניך דיברו, ואלוקים סתר את דבריהם. אולי תבין סוף סוף שאתה לא אלוקים, אתה לא קובע, אתה לא מלך העולם. מי שאל אותך בכלל?"

ובאותה נשימה פנה גם למאמינים הנוצרים ברחבי העולם: "האפיפיור הזה לא מייצג אתכם"

הרב חתם בדרישה חסרת פשרות: "אל תטיף לנו מוסר – תנסה לכפר על מה שקודמיך עשו. אנחנו לא צריכים אישור מהוותיקן כדי לנצח את אויבינו. עצת השם היא תקום"