ישר לחשבון שלכם: ביטוח לאומי בבשורה משמחת לציבור

המוסד לביטוח לאומי הוציא הודעה רשמית לציבור הזכאים המבשרת על עדכון במועדי תשלום הקצבאות עבור חודש מאי 2026. המהלך נועד להקל על הזכאים ולוודא שהכספים יגיעו לחשבונות הבנק מספר ימים מוקדם מהרגיל.

על פי הודעת הביטוח הלאומי, הקצבאות שמשולמות בדרך כלל ב-28 בכל חודש, יוקדמו וישולמו ביום שני, ה-25 במאי.

רשימת הקצבאות שיופקדו בתאריך המוקדם

ההקדמה רלוונטית למקבלי הקצבאות הבאות: קצבת אזרח ותיק קצבת שאירים קצבת נכות קצבת ניידות קצבת סיעוד קצבת מזונות קצבת נפגעי עבודה קצבת אסירי ציון

בביטוח הלאומי קוראים לציבור לעקוב אחר ההפקדות בחשבונות הבנק ומזכירים כי ניתן לקבל מידע אישי ומפורט גם באמצעות האתר הרשמי והאזור האישי של המוסד.