האם אייכמן נתלה ביום ירושלים ולא ידענו?

לא שמנו לב כנראה, אבל יום התלייה של הצורר אדולף אייכמן הייתה כנראה ביום ירושלים - יום המלחמה שלנו בעמלק

לפני מספר שנים, הייתי עסוק בלמידה על השואה. יום אחד אמרתי לעצמי; מעניין מה התאריך שבו מדינת ישראל אשכרה קיימה את הדין בנאצי הארור אייכמן ימ"ש? אם כבר לחגוג "יאר-צייט" עם לחיים בואו נחגוג את זה..!

פתחתי ויקיפדיה (זוכרים? הדבר ההוא שהיה פעם לפני ה-AI) וראיתי שכתוב שם 31 במאי. אייכמן ימ"ש אולי חוגג בלועזי - אבל אנחנו היהודים חוגגים בעברי, אז המרתי את התאריך עם השנה כדי לברר מה הוא היום הזה שאפשר לעשות בו לחיים על מותו של הצורר ועוד בידי המדינה היהודית?

יצא לי כ"ז אייר. אייי! בהתחלה הרגשתי תחושת פספוס! עוד יום אחד והיינו נופלים על יום ירושלים, ואולי היה יוצא גם דבר תורה נחמד, על הקשר בין היפטרות מקליפת עמלק לחיבור לירושלים...

ואז אמרתי לעצמי; רגע, אם נצליח להוכיח שרגע התליה היה ב-31.5 אחרי צאת הכוכבים ולפני חצות יוצא שזה היה בעצם בכ"ח! בוא נבדוק את זה!

ב29 למאי בית המשפט העליון דחה את הערעור שלו וקבע שייתלה, ואז היתה בקשת חנינה של אשתו ימ"ש ועוד לבית הנשיא..

הנשיא בן צבי דחה את הבקשה והבנתי שהיתה שם איזו פרוצדורה שאילצה אותם לחכות ממש עד סוף אותו יום (ה-31) ואז אחרי שהוא הוסיף בכתב יד את מה ששמואל אמר לאגג מלך עמלק לפני הוצאתו להורג "כַּאֲשֶׁר שִׁכְּלָה נָשִׁים חַרְבֶּךָ, כֵּן-תִּשְׁכַּל מִנָּשִׁים אִמֶּךָ” הוציאו אותו להורג, הוא נתלה ויש תיעוד בעתונות שאומר שהרופא שבדק את הגופה קבע את שעת המיתה ל-23:58 בלילה.

בינגו! אז אייכמן נתלה בערב בין ה-31.5 ל-1.6 , משמע בכ"ח באייר שזה... ביום ירושלים!

אז למה לא שמנו לב לזה עד היום?

1. איך הגיוני שקבעו תאריך התליה שלו על יום ירושלים ואף אחד לכאורה לא שם לב וציין את זה לאורך השנים?

2. האם יש קשר במקורות בין מחיית עמלק ליום ירושלים או שאני סתם מתלהבב?

נתחיל בשאלה הראשונה - איך זה נקבע על יום ירושלים בלי ששמנו לב? תשובה; עוד לא היה אז יום ירושלים (זאת אומרת, הוא היה אבל עוד לא התגלה... זה היה 5 שנים לפני מלחמת ששת הימים בשנת 2963). 5 שנים אחרי שמחינו את אותה קליפת עמלק של אייכמן ימ"ש ה' החזיר לנו את ירושלים!

ולשאלה השנייה האם יש קשר במקורות בין מחיית עמלק לבניית ירושלים?

שנים הלכתי עם "דבר תורה חסר" זה ווארט מאוד נחמד למחות את העמלק להתחבר לירושלים, אבל לא ישב לי פיקס, עד שהשנה ראיתי שהרב שרקי אומר שמלחמת יהושוע בעמלק היתה ב...כ"ח באייר!

התחלתי לחפור בזה וגיליתי מילים מופלאות של המדרש כולל אפילו חיבור לביטוי "יום ירושלים..!" בפסיקתא רב כהנא;

"ר' יהושע בן לוי בשם ר' אלכסנדרי; כתוב אחד או' 'תמחה את זכר עמלק', וכת' אחד או' כי מחה אמחה את זכר עמלק, הא כיצד יתקיימו שני כתובים, עד שלא פשט ידו בכסא תמחה עמלק, ומשפשט ידו בכסא כי מחה אמחה את זכר עמלק. ובשר ודם איפשר לפשוט ידיו בכסאו של הקב"ה, אלא על ידי שהיה עומד להחריב את ירושלם, דכת' בה בעת ההיא יקראו לירושלם כסא ה' (ירמיה ג:יז), לפיכך כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים

ושימו לב למילים המרגשות הבאות של השיח בין כנסת ישראל לה': א"ר ברכיה: את אומר לנו זכור, אתה זכור(!) אנו שכחה מצוייה בנו, אבל את שאין שכחה לפניך את הוי זכור לו את אשר עשה לך(!) א"ר יצחק לנו עשה לך לא עשה, זכור ה' לבני אדום את יום ירושלם.

זאת אומרת, על פי המדרש יש קשר ברור של ניגודיות של הכח של עמלק הקיים בעולם והוא הגורם לאומות להבנתי להחריב את ירושלים לבין חורבנה או בנייתה של ירושלים.

מאחל לכולנו שנזכה להשמיד לחלוטין את העמלק, גם הפיזי וגם הרעיוני שאומר הן עם מפוזר ומפורד ונזכה לבנות לגמרי את ירושלים גם פיזית וגם רעיונית- העיר שחוברה לה יחדיו.

נ.ב. מוג'תבא, תעשה טובה תאכל ארוחת בוקר בשישי מחוץ למנהרה, יש לנו דבר תורה להעשיר לשנה הבאה (בירושלים הבנויה לגמרי בע"ה!)