צבא ארה"ב טוען: חמאס, חיזבאללה והחות'ים מנותקים מאיראן

הישגי המלחמה: מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), האדמירל בראד קופר, טען היום (חמישי) בקונגרס כי חמאס, חיזבאללה והחות'ים בתימן מנותקים כעת לחלוטין מאספקת הנשק ומהתמיכה של איראן.

לדברי קופר, ב-30 החודשים שקדמו למבצע "זעם אפי", קבוצת טרור שנתמכו על ידי איראן תקפו כוחות ומשלחות אמריקניות מעל 350 פעמים. "מדובר במתקפה אחת כל שלושה ימים" הסביר. "בכל המתקפות הללו, 4 חיילים אמריקנים נהרגו, וכ-200 נוספים נפצעו".

"כיום, חמאס, חיזבאללה והחות'ים מנותקים לחלוטין מאספקת הנשק האיראנית ומהתמיכה של טהרן. ההישג הזה לא מובן מאליו, ולא הגיע במקרה. מדובר בסיכום של חודשים ארוכים של תכנון מדויק ועשרות שנות ניסיון" הוסיף. "עם זאת, ההישג לא הגיע בלי מחיר. אנחנו מכבדים את זכר 14 החיילים שנהרגו, לצד שני חיילים ואזרח שנהרגו בסוריה".

"אני מאמין שכל הישג שלנו מתחיל ונגמר בלוחמים ובכוחות שלנו" סיכם קופר. "רק ב-7 החודשים האחרונים, אזרחי ארה"ב המשרתים בסנטקום מילאו תפקידי מפתח בכל האירועים הבינלאומיים".