תוך 24 שעות: מעל 40 תשתיות של חיזבאללה הותקפו בדרום לבנון

כוחות צה"ל תקפו ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מבנים בשירות צבאי ומשגרים שכוונו לישראל

הפעילות של צה"ל נמשכת: במהלך היממה האחרונה, כוחות צה״ל תקפו יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו נכללו מחסני אמצעי לחימה ומבנים בשימוש צבאי, מהם פעלו מחבלי ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.

תקיפות צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

במקביל נאמר כי חוסלו מחבלים שהיוו איום על כוחותינו, והותקפו משגרים מוכנים לירי שכוונו לעבר שטח מדינת ישראל.

השמדת התשתיות מגיעה במקביל לסדרה של תקיפות שכוונו לעבר חיילי צה"ל בדרום לבנון ביממה האחרונה. במהלך הלילה ולאורך שעות הבוקר חיזבאללה שיגר רקטות וכטב"מים לעבר הכוחות, וכן דווח על מספר תקריות שבהם חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו הלוחמים פעלו. לא דווח על נפגעים באף אחד מהאירועים.