תיעוד מהטנק: חוסל מחבל שהפעיל תצפית על כוחות צה"ל בלבנון

כוחות צוות הקרב החטיבתי 401, בפיקוד אוגדה 146, זיהו היום (רביעי) מחבל של חיזבאללה שהפעיל אמצעי תצפית על כוחות צה"ל בדרום לבנון. בסגירת מעגל מהירה, המחבל חוסל באמצעות ירי טנק.

בתיעוד שפורסם על ידי דובר צה"ל נראו רגעי החיסול, בהם המחבל זוהה מפעיל את אמצעי התצפית - ואז נורה. עוד הוצגו רגעי השמדה של תשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור ברחבי דרום לבנון.

צפו בתיעוד מהטנק:

רגעי חיסול המחבל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צוות הקרב החטיבתי ממשיכים לפעול דרומית לקו ההגנה הקדמי, להשמדת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במטרה להסיר איומים על אזרחי מדינת ישראל".

