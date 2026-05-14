הנקודה האדומה: המהדורה החריפה לסיכום חדשות השבוע

מה מבטיח שיריון במפלגת ביחד • מי עושה צל על בן גביר • ומה תהיה הכותרת ב"הארץ" מחר?

הנקודה האדומה כ"ז אייר. אולפן סרוגים

תוכן המהדורה סאטירי ונאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

לא היה לכם זמן להבין מה קורה בחדשות?

אריאל שרפר מסכם את כל מה שעניין סרוגים השבוע בנקודות אדומות חריפות.

סערת הכדורים של בנט. מועמדת מפלגתו, קרן טרנר חשפה בראיון כי היא לוקחת כדורים כבר 15 שנה. שווה ש י ריון בחמישייה הראשונה .

ראש הממשלה ביקר באמירויות ולא סיפר כלום. מעניין , גם על קטאר הוא לא סיפר שום דבר .

יואב אליאסי נתן סקירה לבכירי המשטרה. כשהשמש שוקעת לבן גביר יש ה צל גדול .

שר המורשת עמיחי אליהו מגיב לביקורת על המינוי של הסרוגה אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות: " אחרי שעתיים וחצי שיחה את ה הבנתי שהיא יודעת לחפור "

מחר יום שישי, יחולו במקביל, יום הנכבה, ה-15 במאי, יום ירושלים וצעדת הדגלים ברובע המוסלמי, וערב גמר האירוויזיון.מסכן עורך הארץ שלא יידע מה לשים בכותרת הראשית.

