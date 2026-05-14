נתניהו קורא: למצות את הדין עם רוצחי ימנו זלקה

ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בטקס הממלכתי לזכר נספי הקהילה האתיופית, בדבריו הדגיש את תרומת הקהילה למדינה וקרא למצות בחומרה את הדין עם רוצחי ימנו זלקה ז"ל

ראש הממשלה נתניהו נשא לפני זמן קצרים נאום נרגש בטקס הממלכתי לזכר נופלי ונספי הקהילה האתיופית במסעם ארצה. בדבריו תיאר ושיבח נתניהו את תרומתם למדינה, זקר את המצב הביטחוני, והתייחס לאלימות הגואה שפגעה בקהילה רק לא מזמן.





בפתח דבריו, התייחס נתניהו למחיר הכבד מנשוא ששילמו יהודי אתיופיה בדרכם לארץ ולירושלים: "אני מרכין ראש בפני משפחות הנספים במסע גבורה שאין דומה לו," אמר. "כשזכיתי להכיר את הסיפור המרטיט של יהדות אתיופיה, הבנתי שזהו מימוש הציונות בכפות הרגליים ובלבבות, המחשה מעשית לעוצמת הלהט שהוליך נהר-אדם מאפריקה לירושלים".

נתניהו בחר להקדיש חלק ניכר מדבריו לאירועי האלימות האחרונים שזעזעו את הקהילה, בהם רצח הצעירים בנימין זלקה ודסטאו צ'קול. "הזדעזענו עד עומק נפשנו ממעשי הפשע הנתעבים," הצהיר ראש הממשלה. "הרוצחים השפלים הם עפר לרגליכם; הם חסרי מוסר ואפס לעומת צעירי העדה הנרתמים בגבורה להגנת ישראל. הצדק חייב להיעשות, ונמשיך להיאבק בנחישות בגילויי אלימות, גזענות ואפליה מכל סוג שהוא".

בהקשר הביטחוני, קשר ראש הממשלה בין עוז הרוח של דור המדבר לגבורת הלוחמים ב"מלחמת התקומה" הנוכחית: "אני פוגש את לוחמי העדה בעזה, בלבנון ובבסיסי חיל האוויר, ואני נפעם. אם אתם מחפשים את שורשי הגבורה של גיבורי היום – הם נמצאים שם, בין גיבורי המסע הכביר". הוא הוסיף והדגיש כי המדינה לא תרפה מהמאמצים להשבת אברה מנגיסטו ויתר החטופים, ומהחיפושים אחר הילדה הנעדרת היימנוט קסאו.

לסיכום, הציג נתניהו נתונים על צמצום הפערים החברתיים, תוך שהוא מציין כי שיעור הזכאים לבגרות בקרב הקהילה השתווה לממוצע הארצי. הוא חתם בהבטחה לשימור המורשת: "אנו מבססים שילוב מיטבי דרך מרכז מורשת חדש בירושלים, שינחיל לעם כולו את הסיפור המופלא של הקהילה".