פשיטות, הפצצות ונפט אבוד: זה הנזק שהמצור גרם לאיראן

פיקוד המרכז האמריקאי מסכם את נתוני המצור על איראן לאחר חודש שלם, וחושף את רמת הנזק שגרם המצור הימי ההרמטי

פיקוד המרכז האמריקאי מסכם ארבעה שבועות מצור הרמטי על הנמלים האיראניים במפרץ הפרסי, ומפרסם את הנתונים הכוללים של הפעולה שחונקת את הכלכלה והתעשייה האיראנית.

המצור על דרום איראן החל לפני ארבעה שבועות בדיוק, אז נכנס לתוקפו האולטימטום של הנשיא טראמפ לאיראנים, כעת האמריקאים חושפים את הנזק שנספג בצד האיראני.

על פי פיקוד המרכז, עשרות כלי שיט שהיו אמורים להגיע אל איראן הורחקו ועשרות נוספים שפעלו לצאת מנמלים איראניים אל מים בינלאומיים נחסמו גם הם, כאשר בסך הכל הורחקו כ-67 כלי שיט במהלך ארבעת השבועות האחרונים.

בנוסף לכך, בוצעו מספר פשיטות ימיות של כוחות מארינס על כלי שיט חשודים, והוחרמו לפחות 3 כלי שיט הקשורים לצי הצללים של איראן, בנוסף בוצעו תקיפות להשבת 4 כלי שיט שלא נשמעו להוראות המצור.

עד כה בפיקוד המרכז מעריכים את הנזק הישיר במיליארדי דולרים רבים, ואת הנזק העקיף גם הוא בסכומים דומים. בנוסף בסנטקום מצביעים על סימנים של נואשות במשטר האיראני, שכבר פסק את מירב התקפותיו על השיט האזורי, וכעת מתרכז בניסיונות לשרוד.

על פי האמריקנים, כל מכלית נפט שהורחקה מאיראן או שלא הצליחה לעזוב את הנמלים, פוגעת באיראן פעמיים, ראשית היא לא מאפשרת לה לסחור בנפט בו היא מחזיקה ושנית היא לא מאפשרת לה לפנות את מאגרי הנפט המתמלאים מידי יום שלה.

על פי הערכות פיקוד המרכז, כל יום של מצור עולה לאיראן יותר מחצי מיליארד דולר, וכל ספינה שלא מצליחה לנווט מעבר למצור עולה כ-60 מיליון דולר בעלויות המשך אחסנת נפט, ומונעת עשרות מיליונים בהכנסות, בנוסף לפגיעה בתשתיות הנפט עצמן ופגיעה בתעשיית האנרגיה האיראנית על ידי הבאתם למצב שיחייב סגירת בארות.