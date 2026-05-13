כתב אישום נגד המחבל שרצח את יהודה שרמן

בתום חקירת הפיגוע סמוך ליישוב חומש, המשטרה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד דואס חסון, המחבל שרצח את יהודה שרמן הי"ד

חודשיים אחרי הפיגוע סמוך ליישוב חומש, המשטרה ושב"כ הודיעו היום (רביעי) כי יוגש כתב אישום כנגד המחבל דואס חסון שביצע את הפיגוע בו נרצח יהודה שרמן הי"ד.

הפיגוע התרחש ב-21 במרץ בשעות הצהריים, לאחר כניסת מתיישבים לכפר בית אומרין. מחקירת האירוע עולה כי חסון יצא בטנדר שבבעלותו לעברם - וכאשר הוא הבחין הנאשם בשלושה ישראליים שנסעו באותה עת בתוך הכפר, גמלה בליבו ההחלטה לפגוע באחרונים ככל שיאטו את נסיעתם.

(צילום: דוברות המשטרה)

"לאחר שדלק אחריהם זמן קצר, הנאשם פגע במכוון בריינג׳ר בו נסעו השלושה באותה העת. כתוצאה מכך התדרדר הריינג׳ר לואדי ומותו של יהודה שרמן ז״ל אשר נהג ברכב נקבע בסמוך" נמסר. "כוחות המשטרה ממחוז ש״י יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי ובוחני תאונות דרכים יחד עם צה״ל ושב״כ, הוזעקו לזירה והחלו באיסוף ממצאים וראיות".

במסגרת החקירה, חסון, תושב בית אומרין בשנות ה-50 לחייו, נעצר על ידי השוטרים ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום חקירתו, הוגשה הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגדו כתב אישום - שצפוי להיות מוגש בימים הקרובים על ידי הפרקליטות הצבאית.

בנוסף, במהלך החקירה נעצר בנו של החשוד המרכזי בחשד למעורבותו באירוע. במהלך חיפוש שנערך בביתו נתפס נשק מסוג ״קרלו״ ורובה צייד, משכך, כתב אישום צפוי להיות מוגש גם נגדו בימים הקרובים.