המשטרה הודיעה רשמית: יהודה שרמן נרצח בפיגוע

חמישה ימים אחרי הרצח, משטרת ישראל הודיעה רשמית למשפחה כי יהודה שרמן הי"ד, הנער בן ה 18, נרצח בשבת האחרונה בפיגוע.

על פי הודעת המשטרה, המחבל שביצע את המעשה נעצר, הודה בחקירתו ואף ביצע שחזור של הרצח.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון הגיב:

"טוב שהצדק נעשה גם אם הוא מאוחר. אני שולח בשם כל עם ישראל חיבוק גדול למשפחת שרמן היקרה והאהובה וחיזוק לחיילי צה״ל, כוחות הביטחון וחלוצי החווה, חלוצי חוות "שובה ישראל" ליד חומש, וחלוצי החוות כולם.

עם ישראל מצפה מממשלת ישראל ומהפיקוד הבכיר בצה״ל לגדוע את שורשי הטרור באזור שבו היה הפיגוע - בצפון השומרון ובכל יהודה ושומרון. צה״ל ומערכת הביטחון צריכים לפעול לא רק כנגד המחבל עצמו, אלא כנגד הגורמים שמסיתים, שמממנים ומנסים להביא על מדינת ישראל שוב ושוב את גל הטרור הזה.

הציבור בישראל מצפה מממשלת ישראל ומצה״ל לצעדים ברורים כנגד המחבלים ושולחיהם, מסייעיהם, המסיתים והמממנים מבית הרשות הפלסטינית הטרוריסטית.

צוואתו של יהודה הי"ד ברורה - הגברת בניין צפון השומרון ותיקון החטא הבסיסי של הגירוש, שהוביל אותנו ל-7 באוקטובר ולגל הטרור בשנים האחרונות. אנחנו נתקן בתוספת של בניין, הקמת יישובים חדשים והבאת המאסות בחזרה לצפון השומרון - לב ארץ ישראל שלנו".