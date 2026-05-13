“לך ירושלים” : מצעד שירי ירושלים האהובים מכל הזמנים

גם אלה שלא זכו לגור בירושלים ואינם רוקדים עם הדגלים אוהבים את ירושלים בשירים, קבלו את מצעד עשרת השירים הירושלמים האהובים ושיר בונוס עם חיבור גאוני

ידוע לכל ילד שלמד מסכת קידושין את מאמר הגמרא: "עשרה קבין של יופי ירדו לעולם, תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו".

אבל ירושלים היא לא רק עיר יפה, היא גם עיר שהעניקה השראה למשוררים רבים שהנציחו את עברה והתפללו לשלומה בעתיד בשירים רבים ומוכרים שנזכרים בהם רק ביום ירושלים.

לפיכך התיישבתי אני רגע לפני שאצא בריקוד דגלים סוער, לדרג את מצעד עשרת שירי ירושלים האהובים מכל תקופות העיר, וכנהוג במצעדים מסוג זה רגע לפני המקום הראשון ייחשף כאן שיר ירושלמי מהעבר עם חיבור גאוני בין נוסח אשכנז לספרד.

הערה חשובה לפני שמתחילים לשיר ולרקוד:

גלוי וידוע שעל טעם וריח אין להתווכח ולכן השירים המוצעים כאן הם בגדר הצעה בלבד ומדורגים לפי דעתו האישית של הכותב, וכל ירושלמי ישיר את מה שהוא אוהב.

10. “מעל פסגת הר הצופים"- יהורם גאון. מילים: אביגדור המאירי/ לחן: עממי

אי אפשר לפתוח מצעד שירי ירושלים בלי הזמר הכי ירושלמי שיש(ובבקשה בלי ציניות על כך שהוא לא גר כיום בירושלים), ושרוב השירים שנכתבו על עיר בירתנו בוצעו על ידו בשלב זה או אחר בקריירה המפוארת שלו.

כדי שלא כל שירי המצעד יהיו של יהורם גאון, החליטה הועדה המפקחת לבחור שיר ייצוגי אחד זה שאולי לא רוקדים לצליליו במרכז הבירה אבל הוא מבטא את הציפייה והכמיהה לשוב לראות את עיר הקודש המוקפת חומה בשיא תפארתה והדרה. כל ילד יודע לשיר במבט רציני ומרגש: “ירושלים ירושלים, אני לא אזוז מפה, ירושלים ירושלים, יבוא המשיח יבוא!” נו, שיבוא כבר!

9. “שומר החומות"- צוות הווי פיקוד המרכז. מילים: דן אלמגור/ לחן: בני נגרי

שיר המביע אהבה ומצדיע לשומרי העיר ירושלים לדורותיהם בציטוט שורה משיר מפורסם אחר(“שישו את ירושלים" שמחכה לכם בהמשך המצעד). את המילים כתב דן אלמגור שנודע גם כמתורגמן מוכשר של מחזות זמר בינלאומיים ואחראי לגרסה העברית של "גברתי הנאווה" ו-”כנר על הגג" שמשוחקים על במת תאטרון ירושלים עד עצם היום הזה.

המלחיו הוא בני נגרי, מי שחתום גם על הלחן לנעימת הפתיחה של "זהו-זה", ועל המוזיקה לשיר שנחשב לסולו הראשון של גידי גוב אחרי כוורת, “יעלה ויבוא". אז מי עדיין חולם בכיתה שיבוא היום שבו לא נזדקק עוד לשומרים? שיקום, מחר יש בוחן על המצעד הזה!

8. “ירושלים האחרת"- יזהר כהן. מילים: יוסי גמזו/ לחן: עמוס מלר

שיר שקט מדי שנעדר שלא בצדק מרשימות ההשמעה בימי ירושלים כי יש כאלה הטוענים שהוא נוקט צד פוליטי מובהק בחברה הישראלית המחולקת כמו ירושלים בעברה בכך שהפזמון החוזר שלו זועק: “ירושלים של שלום" בניגוד למלחמות המזוהות עם הבירה מאז ועד היום.

הזמר המבצע הוא אחד, יזהר כהן, ששר את השיר לראשונה בפסטיבל הזמר המזרחי בשנת 1974. ארבע שנים אחר כך הוא יעשה היסטוריה כשיהיה מאז ועד עולם הזמר הישראלי הראשון שזכה באירוויזיון עם השיר "אבניבי".

7. "שישו את ירושלים"- "צמד דרום". מילים: מהמקורות/ לחן: עקיבא נוף

השיר שאף מסיבת סידור ו/או חומש וגם יום ירושלים כמובן לא יכולים בלעדיו. מדובר בשיר פשוט למדי בביצוע דני גולן וציון צדוק או בשמם המאוחד צמד דרום. בחרות אמנותית שינה המלחין עקיבא נוף את הפסוקים המקוריים מהתנ”ך שם נכתב: “שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה”.

ממש כפי שנעשה בשוגג בשירה של יובל רפאל “new day will rise” כששרה "מים רבים לא יכבו את האהבה ולא הגתה נכון את ו’ החיבור כפי שנכתב בפסוק המקורי. ולכן נאלצה להקליט גרסה חדשה, אבל גם היא לא תאמה את הפסוק בשיר השירים שם נכתב: “מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה..” וגו’).

לשאלה הגדולה מדוע "שישו" את ירושלים נשמע טוב יותר מאשר "שמחו" את ירושלים" אין תשובה עד היום. מי שימצא אחת שיקנה לעצמו בייגלה ירושלמי.

6. “שובי בת ירושלים"- שושנה דמארי ז”ל. מילים: דודו ברק/ לחן: נחום היימן

שיר שיכול לעטר את קירות התחנה המרכזית בירושלים כיוון שהוא לוקח את המאזין למסע בשכונות ירושלים מבית הכרם ועד רחביה. השיר נכנס למצעד לא רק בגלל ששרה אותו כלת פרס ישראל לזמר העברי שושנה דמארי ז"ל שקולה ותנועותיה האציליות מהוות את כל הטוב שבמוזיקה הישראלית לדורותיה.

אפילו הדור הצעיר יותר זכה להכיר זאת בזכות דואטים בלתי נשכחים כמו "לשיר אתך" שבצעה דמארי עם בועז שרעבי, ואחד משיריה האחרונים "עלה נישא ברוח" עם עידן רייכל שהוקלט לפני שני עשורים ועדיין מעורר געגועים לקול הפעמונים. בנימה אישית אני מוכרח לציין ששיר זה הוא מהנבחרים של סבתא שלי יהודית מאיס ז"ל, שנולדה בירושלים בשכונת ימין משה המוזכרת בשיר.

5. “לך ירושלים"- רן אלירן. מילים: עמוס אטינגר/ לחן: אלי רובינשטיין

בראש החמישייה הפותחת שיר שמהווה רקע קצבי לפרסומות יום ירושלים ומצעדים עירוניים כבר שנים רבות מספור. הביצוע הידוע יותר הוא של יהורם גאון אבל טוב לדעת שהיה זמר מוכשר בשם רן אלירן, שבצע את זה קודם לפניו, וזה כן משנה.

מבחינת מחבר השיר עמוס אטינגר העיתונאי שעשה בעבר לכולם "חיים שכאלה" בערוץ הראשון והיחיד, “בלבנו רק שיר אחד קיים- לך ירושלים בין ירדן וים", אבל אם זה באמת היה ככה המצעד הזה היה הרבה יותר קצר..

4. "הכותל”-גאולה גיל ז"ל. מילים: יוסי גמזו/ לחן: דובי זלצר

עוד שיר שאי אפשר לרקוד לצליליו למעט ואלס ירושלמי, אבל נצרב בתודעה הלאומית כשיר אהבה לקיר משנת 1967 שנכתב לכבוד שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים.

את השיר מבצעת אשתו של המלחין דובי זלצר ז"ל שהלחין שירים ישראליים רבים וטובים ובהם שירי המחזמר "קזבלן" (שוב בכיכובו של יהורם גאון) ואת שיר הפתיחה של הטלנובלה הישראלית הראשונה של ערוץ 2 “רמת אביב גימל"(שכל קשר בינה לבין הכותל מקרי בהחלט אלא אם כן זה כותל בניין רב קומות בצילום חוץ).

3. “שבחי ירושלים"- דקלון. מילים ולחן: אביהו מדינה

לא ייתכן מצעד שירי ירושלים שיש בה לא מעט בתי כנסת וקהילות יוצאי עדות המזרח, ללא שיר אחד לפחות שמסלסל את אהבת ירושלים הכי יפה שאפשר, ומשאיר את הווזווזים האשכנזים פעורי פה מתפעלים ומתפללים. השיר המדובר הוא להיט נצחי של מכונת הלהיטים אביהו מדינה, שהעניק את השיר ללהקת "צלילי הכרם" עם הסולן דקלון.

מאז ועד היום השיר מצליח להוציא מוותיקי יהודי אירופה קריאות "הוז" מרשימות אחרי המילה "הללי"(אלוקייך ציון) בפזמון, ומביא אותם לרמות סלסול מרשימות ביותר.

2. “ירושלים של זהב" - עפרה חזה ז"ל (ביצוע מקורי: שולי נתן). מילים ולחן: נעמי שמר

כמה מילים מיותרות נשפכו על הצירוף של הלחן למילים הנהדרות והנצחיות של נעמי שמר שנתבקשה לכתוב שיר לכבודה של ירושלים והודתה שנים אחר כך בשיחה אישית שקיבלה השראה כלשהי ללחן משיר עם בסקי. כמובן שהשיר עצמו נצחי והנבחר כל פעם מחדש למקום הראשון במצעדי שירי ירושלים לכן הייתי מוכרח להיות מקורי ולמקמו במקום השני והמכובד.

הביצוע הזכור והמושמע הכי הרבה פעמים הוא כמובן המקורי של הזמרת שולי נתן, אבל אני בחרתי בהופעה הבלתי נשכחת של עפרה חזה ז"ל במופע "פעמוני היובל" לציון 50 שנה לישראל, שהיה גם למרבה הצער ההופעה האחרונה של חזה על במה ישראלית ביום העצמאות.

* בונוס (הפינה לשיפוטכם): ירושלים עיר חזון- חיים משה ומקהלת החזנים יובל. מילים: בנימין מגנצה/ לחן: ד"ר מרדכי סובול ז"ל

איפה עוד תוכלו למצוא שיר על עיר הקודש שמחבר זמר תימני אהוב ומפורסם עם להקת חזנים המופיעה בבתי כנסת בכל העולם? רק בישראל ובירושלים. הזמר חיים משה שר עד היום "תן לזמן ללכת", אבל הזמן למרבה הצער השכיח את היצירה המופלאה הזו שהלחין המנצח והמוזיקאי ד"ר מרדכי סובול ז"ל שמזוהה יותר מכל עם מקהלת החזנים יובל, ומי שיאזין לה פעם אחת יבין למה ירושלים זו עיר שחוברה לה יחדיו.

ובמקום הראשון:

1. “ירושלים שבלב"- אברהם פריד. מילים: אברהם פריד ותומר הדדי/ לחן: תומר הדדי

אברהם פריד הוא תופעה מיוחדת במוזיקה היהודית הישראלית והבינלאומית. אחרי שנים של מכירת אלבומים רבים מספור בחו"ל, הוא החל לשתף פעולה עם אמנים ישראליים ובהם חנן יובל, עמיר בניון וכמובן יהורם גאון(פעם שלישית גלידה בטעם ירושלמי). החיבור הכי יוצא דופן של אברהם פריד לזמר ישראלי היה לפני מספר שנים בתקופת הקורונה כשהקליט את השיר "בצורת" שכתב והלחין אביב גפן.

פריד גם היה לזמר היהודי אמריקאי פורץ הדרך שהקליט אלבום ישראלי עם מילים שאינן מהמקורות. הבולט בשירי האלבום היה "ירושלים בלב" שהפך לשיר חובה בכל ריקוד דגלים בבית ספר ירושלמי או טקס ליום חגה של עיר הבירה. הביצוע הבלתי נשכח של פריד בבריכת הסולטן מזכיר לכולנו שלמרות שאנחנו נודדים בעולם ומחפשים מקומות, בסוף הלב מוביל אותנו למקום אחד. או כפי שפריד שר נהדר:

"כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים/

כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות, מובילות לירושלים/

כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים כולם לירושלים/ ירושלים שבלב".

יום ירושלים שמח ואל תפסיקו לשיר!