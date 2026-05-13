דיווח: ראש המוסד ביקר בחשאי באמירויות במהלך המלחמה עם איראן

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי ראש המוסד דדי ברנע ביקר בחשאי באיחוד האמירויות לפחות פעמיים במהלך המלחמה עם איראן, זאת במטרה "להעמיק את שיתוף הפעולה" בין המדינות

ראש המוסד דדי ברנע ביקר בחשאי באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן - כך דווח היום (רביעי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח, נערכו לפחות שני ביקורים חשאיים במהלך חודשי מרץ ואפריל.

גורמים ערביים ואדם נוסף המעורה בפרטים אמרו כי המטרה של הביקורים הסודיים הייתה להעמיק את שיתוף הפעולה בין ישראל ואיחוד האמירויות במהלך המלחמה. לטענתם, מדובר בסימן לשותפות ההולכת וגדלה בין שתי המדינות.

עוד נאמר כי ישראל והאמירויות "הציגו תיאום ביטחוני הדוק לאורך כל המלחמה". במשרד החוץ של איחוד האמירויות וכן בלשכת ראש הממשלה לא הגיבו לבקשת התגובה לדיווח מצד העיתון האמריקני.

כזכור, בשבועות האחרונים דווח מספר פעמים כי ישראל חימשה את איחוד האמירויות במערכות הגנה אוויריות כמו כיפת ברזל במהלך המלחמה. רק אתמול שגריר ארה"ב מייק האקבי אישר את הדיווחים כשהסביר כי ההישג המשמעותי ביחסים התאפשר "בזכות הסכמי אברהם שסללו את הדרך".



