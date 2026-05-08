על סף פיצוץ: איראן שיגרה טילים לאמירויות; 3 נפצעו בינוני

אחרי ההתנגשויות אמש עם צבא ארה"ב - איראן שיגרה טילים לאמירויות ופצעה בינוני 3 אנשים

איראן שיגרה כעת (שישי) 3 טילים בליסטיים ו-3 כטב"מים לאיחוד האמירויות, שלושה אנשים נפצעו בינוני.

נזכיר כי אמש, מטה חאתם אל-אנביא, מפקדת החירום של איראן, מסר כי "הכוחות האיראניים הגיבו (להפרת הפסקת האש, לטענתם) על-ידי תקיפת ספינות חיל הים האמריקני - וגרם להן אבדות כבדות".





עוד נמסר כי "אזורים אזרחיים בחופי בנדר חמיר, סיריק והאי קשם נפגעו מתקיפות אוויריות אמריקניות בשיתוף פעולה עם כמה מדינות באזור".

מנגד, בכיר אמריקני מסר לרשת "פוקס ניוז" כי ארצות הברית תקפה יעדים בבנדר עבאס ובאי קשאם שבאיראן. לדברי הבכיר, התקיפה אינה מהווה את חזרתה של המלחמה בין המדינות. הדיווח מגיע לאחר שמוקדם יותר הערב נמסר על קולות פיצוץ שנשמעו באזור בנדר עבאס.