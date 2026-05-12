שגריר ארה"ב מאשר: ישראל חימשה את איחוד האמירויות במלחמה

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, התארח בוועידת אוניברסיטת תל אביב שם אישר את הפרסומים כי ישראל חימשה את האמירויות בסוללות הגנה של מערכת כיפת ברזל, והתחייב כי טראמפ יעמוד על הדרישות נגד המשטר האיראני

וועידת אוניברסיטת תל אביב אירחה את שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, שחשף פרטים חדשים על התנהלות המלחמה, הדרישות האמריקאיות מאיראן, ובאיזה לוח זמנים יש לצפות לביקורו הבא של הנשיא טראמפ בישראל.

ראשית התייחס האקבי למצב הנוכחי והסביר: "אנחנו בסוג של הפסקת אש, אבל ברור לראות שהמלחמה לא נגמרה, אני לא יודע לאן זה יילך, ומה שאני יודע מסווג" בקשר לשאר הזירות, הסביר האקבי כי הכרעה באיראן יכולה להוביל להכרעה בכל הגזרות: "לנשיא טראמפ ברור שלחמאס אין עתיד בתוך עזה, והם חייבים לוותר על הנשק שלהם. כל החזיתות שנשארות מגיעות מאותו מטבח, מטהראן, אם נוכל להכריע את איראן, זה ישפוך מים קרים על כל ארגוני הטרור".



בקשר לדיווחים הדרמטיים בתקשורת הבינלאומית על כך שישראל חמישה את איחוד האמירויות במערכות הגנה כמו כיפת ברזל במהלך המלחמה, אישר האקבי את הדברים בהתרגשות, והסביר כי ההישג המשמעותי ביחסים התאפשר: "בזכות הסכמי אברהם שסללו את הדרך".

ובקשר לאפשרות של ביקור טראמפ בישראל כבר בקרוב, הביע האקבי אופטימיות כי ייתכן מאוד ביקור נוסף של הנשיא בישראל כבר בעתיד הנראה לעין, ייתכן בחודשים הקרובים.