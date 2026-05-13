"להיות גבר בעולם": האם אנחנו באמת מכירים את עולמם של הגברים?

דווקא מנקודת מבט נשית, ספרו החדש של הפסיכולוג והרב חננאל רוס חושף את המורכבות שבנפש הגברית, את מחיר האיפוק ואת הדרך לתיקון השיח בין המינים. ביקורת ספר

במשך שנים התרגלנו למשוואה פשוטה: גברים הם הסלע. הם אלו שצריכים להיות חזקים, מאופקים, אלו ש"מסתדרים". אבל מה קורה בתוך הנפש פנימה, כשהמסכה הזו הופכת למשא כבד מדי?

הספר "להיות גבר בעולם", בהוצאת ידיעות ספרים, של הפסיכולוג הקליני והרב חננאל רוס, הוא הזמנה נדירה ומרגשת להציץ אל מאחורי הקלעים של הגבריות הישראלית והדתית, ודווקא כאישה – מצאתי בו גילויים ששינו את האופן שבו אני מתבוננת על הגברים בחיי.

המלכוד הגברי: מחיר האיפוק

חננאל רוס, ירושלמי שמנהל גם את עמוד הפייסבוק הפופולרי "להיות גבר", מצליח לפצח בכישרון רב את "חוקי הגבריות" הבלתי כתובים. הוא חושף כיצד מגיל צעיר, כמעט בלי משים, אנחנו מחנכים את הבנים להדחיק רגשות ולגלות חוסן בכל מחיר.

הספר מבהיר נקודה כואבת: המחיר שגברים משלמים על השתיקה הזו הוא לעיתים גופני ונפשי. כשאין מילים לכאב או לדכדוך, הם עלולים להתפרץ כבעיות רפואיות או להישאר חבויים תחת מעטה של "עסקים כרגיל". בחדר הטיפולים, רוס פוגש את הגברים שמתקשים לחשוף חולשה, ומראה לנו איך אבחנות של בריאות הנפש עלולות לפספס גברים רק כי הם לא למדו לבקש עזרה.

בין פרויד לראי"ה קוק

אחד הדברים המרתקים בספר הוא השילוב בין עולמות. רוס אינו מסתפק בתיאוריות פסיכולוגיות יבשות; הוא טווה יחד את פרויד עם תורת הראי"ה קוק, ואת המיתוסים של אדיפוס עם הדמויות התנ"כיות של יוסף ואחיו.

החיבור הזה יוצר שפה חדשה – "גבריות חדשה" – כזו שאינה מבקשת לבטל את הגבריות המסורתית, אלא להוסיף לה קומה של עומק, רכות ותקשורת. הוא עוסק בשאלות נפיצות כמו מיניות גברית, אבהות מודרנית והקשר העמוק והמורכב שבין גברים למלחמה, הכל דרך תיאורי מקרה חיים שמרגישים כאילו נלקחו מהסלון של כל אחד מאיתנו.

להיות גבר בעולם צילום: כריכת הספר של חננאל רוס

לא רק לגברים

למרות ששם הספר הוא "להיות גבר בעולם", זהו ספר חובה דווקא עבורנו, הנשים. הוא מאפשר לנו להבין את הבעל, האבא, הבן או האח מזווית שלא תמיד נגישה לנו בשיח היום-יומי. הוא מלמד אותנו שמתחת לשריון לעיתים מסתתר צורך עמוק בנראות ובהכרה.

הקריאה קולחת, רגישה ומאירת עיניים. רוס מצליח להפוך את המדע והמחקר לסיפור אנושי נוגע ללב, כזה שמשאיר תקווה לאפשרות של קשרים כנים וטובים יותר בחברה שלנו.

בשורה התחתונה: אם אתם סקרנים להבין מה באמת קורה בתוך חדר הטיפולים ובנפש הגברית, ואם אתם שואפים לשיח אנושי רב-פני ומתוקן יותר – אל תפספסו את הספר הזה.