"לחשוף את הכל": התרגיל של האופוזיציה בצל המשבר עם החרדים

מפלגות האופוזיציה הסירו את הצעות החוק שלהן מסדר היום, "כדי לחשוף את העובדה שלקואליציה המתפוררת אין רוב להעביר את החוקים שלה. אי אפשר להמשיך להנשים את הכנסת באופן מלאכותי"

החקיקה תקועה: מפלגות האופוזיציה הסירו היום (רביעי) את כל הצעות החוק שלהן מסדר היום, זאת במטרה להגיע במהירות להצעות החוק של הקואליציה מבלי שיושגו הסכמות עם המפלגות החרדיות - שמסרבות להצביע בעד החוקים בעקבות המשבר סביב חוק הגיוס.

"ראשי סיעות האופוזיציה הסירו את כל החקיקה מסדר היום, כדי לחשוף את העובדה שלקואליציה המתפוררת אין רוב להעביר את החוקים שלה" נמסר. "אי אפשר להמשיך להנשים את הכנסת באופן מלאכותי. אם אין להם רוב, שיתפזרו הביתה ונלך לבחירות מוקדמות".

בעקבות התרגיל, גם הקואליציה נאלצה להסיר את כל החקיקה מסדר היום במליאה, מחשש להיעדר רוב.

כזכור, אחרי שראש הממשלה החליט לדחות את ההצבעה על חוק הגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו זימן אתמול לביתו את חברי הכנסת של דגל התורה והורה להם לפעול לפיזור הכנסת. "אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות" אמר. "צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג 'גוש' אינו קיים מבחינתנו יותר".





