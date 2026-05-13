רקטות שוגרו לעבר חיילי צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים

אזעקות נשמעו בזרעית לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות, אך אין נפגעים

הפרות נוספות של הפסקת האש: אזעקות צבע אדום נשמעו הבוקר (רביעי) ביישוב זרעית, זאת לאחר שחיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. בצה"ל אמרו כי הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אך הודגש כי אין נפגעים לכוחותינו. עוד נאמר כי ההתרעות הופעלו על פי מדיניות.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקיפות שכוונו לעבר חיילי צה"ל בדרום לבנון ביממה האחרונה. במהלך הלילה ולאורך שעות הבוקר חיזבאללה שיגר רקטות וכטב"מים לעבר הכוחות, וכן דווח על מספר תקריות שבהם חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו הלוחמים פעלו. לא דווח על נפגעים באף אחד מהאירועים.

אמש דווח כי נגד צה"ל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בשטח הארץ, סמוך לגבול לבנון. בצה"ל אמרו כי החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.