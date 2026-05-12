תוך שעתיים: מספר רחפני נפץ נפלו בארץ, כטב"מים יורטו בצפון

אזעקות נשמעו ביישובי קו העימות בעקבות שיגור רחפני נפץ וכטב"מים מלבנון. מספר רחפנים התפוצצו בשטח ישראל, וחלק מכלי הטיס יורטו. לא דווח על נפגעים

הפרות הפסקת האש נמשכות: שני רחפני נפץ ששוגרו על ידי חיזבאללה מלבנון התפוצצו בשטח ישראל תוך שעה, ובמקביל דווח על מרדף ויירוט של מספר כטב"מים בצפון. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים בכל האירועים.

האירוע הראשון החל בשעה 17:38, כשהופעלו אזעקות במנרה ובמרגליות עקב חשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל ציין כי חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון ולשטח הארץ. חיל האוויר יירט את אחד הרחפנים, ורחפן נוסף התפוצץ בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון.

כ-40 דקות לאחר מכן נשמעו אזעקות במספר יישובים נוספים בקו העימות, הפעם בעקבות שיגור כטב"מים. בתום האירוע, צה"ל הודיע כי חיל האוויר יירט מספר כלי טיס בלתי מאוישים בטרם חצו לשטח הארץ, אך במקביל נאמר כי "אבד המגע עם מספר כלי טיס בלתי מאוישים נוספים. התרעות הופעלו על פי מדיניות".

בשעה 18:43 נשמעו שוב אזעקות במנרה ובמרגליות - כששוב נאמר כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ שהתפוצץ בשטח הארץ, סמוך לגבול עם לבנון. כחצי שעה לאחר מכן נשמעו אזעקות נוספות, כשהפעם נאמר שמספר רחפני נפץ התפוצצו בשטח הארץ. גם הפעם לא דווח על נפגעים. מדובר צה"ל נמסר כי "מדובר בהפרה נוספת של הבנות הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה".