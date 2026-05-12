בצל ההסלמה: המועצות בצפון בהודעה לתושבים

תושבי הצפון מדווחים בשעה האחרונה על הדי פיצוצים חזקים ופעילות צבאית אינטנסיבית בגזרת רכס רמים. המועצה האזורית הגליל העליון ודוברות עיריית קריית שמונה אישרו כי מדובר באירוע צבאי מתגלגל המתרחש במרחב שבין קיבוץ מנרה למושב מרגליות.

על פי הודעת עיריית קריית שמונה, הדי הפיצוצים הנשמעים היטב בעיר הם תוצאה של הפעילות המבצעית של כוחות הביטחון באזור הרכס. כתוצאה מהאירוע התפתחה שריפה במקום, ועשן כבד מיתמר מההר ונראה למרחקים.

אין הנחיות מיוחדות לציבור

למרות הפעילות המבצעית והעשן הנראה באזור, במועצה האזורית גליל עליון ובקריית שמונה מבהירים כי נכון לשעה זו (18:30) אין הנחיות מיוחדות לתושבים או שינוי בהנחיות ההתגוננות.

האירוע מתרחש במסגרת מבצע "שאגת הארי", כאשר צה"ל ממשיך לפעול לסיכול איומים במרחב הגבול. גורמי הביטחון עוקבים אחר התפתחות האירוע והשריפה במקום.