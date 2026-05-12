נגד וחייל צה"ל נפצעו מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון

שעות אחרי שדווח על פיצוץ מספר רחפני נפץ בשטח ישראל, כעת הותר לפרסום כי נגד צה"ל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מפגיעת אחד הרחפנים. השניים פונו לטיפול בבית החולים

הותר לפרסום כי נגד צה"ל נפצע באורח בינוני וחייל במילואים נפצע באורח קל מוקדם יותר היום (שלישי) כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בשטח הארץ, סמוך לגבול לבנון. בצה"ל אמרו כי החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

כאמור, לאורך שעות הערב היום נשמעו אזעקות רבות ביישובי קו העימות בעקבות שיגור של רחפני נפץ וכטב"מים מלבנון לעבר ישראל. מספר רחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל, כשכעת כאמור דווח כי שני חיילים נפצעו באירועים.

האירוע הראשון החל בשעה 17:38, כשהופעלו אזעקות במנרה ובמרגליות עקב חשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל ציין כי חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון ולשטח הארץ. חיל האוויר יירט את אחד הרחפנים, ורחפן נוסף התפוצץ בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון.

כ-40 דקות לאחר מכן נשמעו אזעקות במספר יישובים נוספים בקו העימות, הפעם בעקבות שיגור כטב"מים. בתום האירוע, צה"ל הודיע כי חיל האוויר יירט מספר כלי טיס בלתי מאוישים בטרם חצו לשטח הארץ, אך במקביל נאמר כי "אבד המגע עם מספר כלי טיס בלתי מאוישים נוספים. התרעות הופעלו על פי מדיניות".

בשעה 18:43 נשמעו שוב אזעקות במנרה ובמרגליות - כששוב נאמר כי חיזבאללה שיגר רחפן נפץ שהתפוצץ בשטח הארץ, סמוך לגבול עם לבנון. כחצי שעה לאחר מכן נשמעו אזעקות נוספות, כשהפעם נאמר שמספר רחפני נפץ התפוצצו בשטח הארץ.



