מכה לקרעי: בג"ץ ביטל את הדחת יו"ר ועדת האיתור למועצת התאגיד

בג"ץ ביטל את הדחתה של נחמה מוניץ מתפקידה כיו"ר ועדת האיתור לחברי מועצת התאגיד, בטענה כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות. קרעי בתגובה: "החלטה על הקרח"

בג"ץ ביטל הערב (שלישי) את החלטת שר התקשורת שלמה קרעי להדיח את יו"ר ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ. זאת בטענה כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות.

בפסק הדין השופטים עופר גרוסקופף, גילה כנפי שטייניץ וחאלד כבוב הוסיפו וקבעו כי "בהינתן קביעה זו, על שר התקשורת לפעול יחד עם כל הנוגעים בדבר על מנת להביא למינויים של כל 12 חברי מועצת התאגיד, ובכלל זאת יושב ראש קבוע למועצה, בהקדם האפשרי ובמהירות הראויה".

קרעי בתגובה: "החלטה על הקרח"

בעקבות פסק הדין, קרעי אמר בתגובה כי "החלטת בג״ץ בניגוד לחוק היא החלטה על הקרח. בסופו של דבר השר הוא המוסמך על פי חוק למנות את חברי מועצת התאגיד, וכך יהיה במשמרת שלי. בג״ץ מוזמן למנות בעצמו את מי שהוא רוצה. אף מועמד של שופטת מודחת בחסות יועמ״שית מודחת לא ימונה על ידי. העם הוא הריבון, והעם יאמר את דברו לחבורת הדיקטטורים בגלימות בקרוב בעז״ה בקלפי".

כזכור, בחודשים האחרונים קרעי מקדם מהלכים רבים לשינויים בתחום התקשורת, כשעתירות רבות הוגשו נגדם בטענה להתערבות פוליטית פסולה. מועצת תאגיד השידור היא הגוף המפקח על פעילות התאגיד, והיא אחראית בין היתר על אישור תוכניות העבודה והתקציב.

כיום מכהנים שישה חברים בלבד, מתוך 12 מקומות. כל חבר ממונה לקדנציה של 4 שנים, הניתנת להארכה פעם אחת נוספת בלבד. חברי המועצה ממונים על ידי ועדת איתור בראשות שופט בדימוס. המטרה של הקמת ועדת האיתור החיצונית היא יצירת הפרדה בין הפוליטיקאים לחברי המועצה כדי להימנע ממעורבות פוליטית בניהול התאגיד.

מוניץ נכנסה לתפקיד היו"ר במרץ 2025 כמינוי של קרעי, לאחר שראש הוועדה הקודם, השופט משה דרורי, התפטר מתפקידו. בחודשים האחרונים לכהונתה החלו מחלוקות בין מוניץ לקרעי, שהודיע בספטמבר האחרון על הדחתה עקב "אי מילוי תפקידה כראוי".