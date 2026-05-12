שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדיווח המדאיג

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת לדיווח המדאיג על תהליך השיקום המהיר מאוד של ארגון הטרור חמאס, ואומרת כי אינה מופתעת מכך. ברסלר שיתפה בחשבונה ברשת X את הדיווח לפיו מתאם פעולות הממשלה בשטחים, התריע כי הסיוע לעזה גבוה פי 2 מהנדרש וכי חמאס מתחזק בעקבות כך ומשתמש בסיוע ההומניטרי בכדי להשתקם כלכלית וצבאית. ברסלר כתבה: "המעשים מדברים בשם עצמם: עבור ממשלת הטבח, חמאס הוא נכס. גם היום. גם עכשיו".
ברסלר כתבה: "המעשים מדברים בשם עצמם: עבור ממשלת הטבח, חמאס הוא נכס. גם היום. גם עכשיו".
