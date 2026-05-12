כ"ה אייר התשפ"ו
שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדיווח המדאיג
שקמה ברסלר צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת לדיווח המדאיג על תהליך השיקום המהיר מאוד של ארגון הטרור חמאס, ואומרת כי אינה מופתעת מכך.

ברסלר שיתפה בחשבונה ברשת X את הדיווח לפיו מתאם פעולות הממשלה בשטחים, התריע כי הסיוע לעזה גבוה פי 2 מהנדרש וכי חמאס מתחזק בעקבות כך ומשתמש בסיוע ההומניטרי בכדי להשתקם כלכלית וצבאית.

ברסלר כתבה: "המעשים מדברים בשם עצמם: עבור ממשלת הטבח, חמאס הוא נכס. גם היום. גם עכשיו".

