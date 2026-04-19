שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה בשב"כ

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, התייחסה לדיווח ב'הארץ' לפיו ראש השב"כ דוד זיני הנחה את הייעוץ המשפטי של השב"כ להסתיר את התנגדותם להצעת חוק שתחייב בכירים במשרד המשפטים לעבור בדיקות פוליגרף, ותקפה את רבני הציונות הדתית.

ברסלר כתבה: "אנשי הרב טאו, דב ליאור ודומיהם מעוניינים בישראל דתית, הילכתית, ללא נשים בצבא ובתפקידי מפתח. לא צריך לנחש. צריך להקשיב למה שהם אומרים, לקרוא את הטקסטים שהם כותבים ולהאמין להם".

ברסלר טענה: "חייבים להבין - שרשרת האסונות שפוקדים את ישראל בשנים האחרונות הם לא מקרה. הם תוצר ישיר של הניסוי של ממשלה שמקדמת את האידיאולוגיה הזו".