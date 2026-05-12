צפו: מחבל ניסה להפיל מטוס של חיל האוויר, וחוסל תוך דקות

מחבל חיזבאללה בדרום לבנון ביצע שיגור של טיל זעיר ומתקדם נגד מטוסים לעבר כלי טיס של חיל האוויר, בניסיון הפלה כושל. חיל האוויר והכוחות בשטח ביצעו סגירת מעגל מדויקת, והמחבל שזוהה בורח מהאזור על אופנוע, הותקף מהאוויר דקות לאחר מכן.

כלי הטיס פעל במרחב במסגרת סיוע צמוד לכוחות בשטח, בנוסף לכך, חיל האוויר יירט שורה של מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, באירוע נוסף מוקדם יותר שוגרו מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים בכלל האירועים.