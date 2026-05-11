באיראן מעלים הילוך ומגיבים: “כוחותינו מוכנים, הם יופתעו”

יו״ר הפרלמנט האיראני הגיב לדבריו החריפים של נשיא ארה״ב והזהיר כי הכוחות המזוינים של איראן ערוכים “לכל האפשרויות"

המתיחות בין ארצות הברית לאיראן שוב עולה מדרגה: יו״ר הפרלמנט האיראני הגיב היום לדבריו החריפים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והזהיר כי טהרן ערוכה להגיב לכל פעולה נגדה.

לדבריו, “כוחותינו המזוינים מוכנים להגיב לכל תוקפנות בצורה ממושמעת”. הוא הוסיף כי “אסטרטגיה שגויה והחלטות שגויות תמיד יובילו לתוצאות שגויות וכל העולם כבר הבין זאת”.

בהמשך שלח מסר מאיים לעבר וושינגטון: “אנו מוכנים לכל האפשרויות. הם יופתעו”.

הדברים מגיעים לאחר שטראמפ התייחס מוקדם יותר למגעים מול איראן ולמצב הפסקת האש, וטען כי מדובר בהסדר רעוע במיוחד.

“הפסקת האש חלשה, חלשה מאוד”, אמר הנשיא האמריקני, והוסיף בבוטות כי התגובה האיראנית הייתה “אחת התגובות החלשות שראיתי”.

טראמפ טען כי מאחורי הקלעים האיראנים מתקשים להציג עמדה מגובשת, בשל מחלוקות פנימיות בצמרת המשטר.

לדבריו, בתחילה העבירו האיראנים מסר שלפיו ארצות הברית תוכל להגיע ולקחת את האורניום המועשר, משום שלטענתו היכולות האיראניות נפגעו קשות. אולם, לדבריו, יומיים לאחר מכן בטהרן שינו כיוון, והתגובה הרשמית כלל לא התייחסה לסוגיית האורניום.

העימות המילולי החריף בין הצדדים מגיע בזמן רגיש במיוחד, כשברקע נמשכים המגעים סביב עתיד ההסדר עם איראן, סוגיית העשרת האורניום והמשך הפסקת האש.

בעוד טראמפ מציג את איראן כמשטר מפולג וחלש, בטהרן מבקשים לשדר עמידה איתנה ונכונות להגיב לכל צעד צבאי אמריקני.

בשלב זה לא ברור אם חילופי האיומים יישארו במישור ההצהרתי בלבד, או שמדובר בהכנה להסלמה נוספת באזור.

עם זאת, המסרים משני הצדדים מלמדים כי האמון בין וושינגטון לטהרן ממשיך להישחק וכי הפסקת האש, אם קיימת, עומדת בפני מבחן משמעותי.