טראמפ חושף את התוכנית שהשתבשה: נתנו לכורדים נשק, הם אכזבו

הנשיא טראמפ ממשיך בשיחותיו עם גורמי תקשורת בארצות הברית, וחשף פרטים חדשים על התוכנית הסודית לתמוך בהתקוממות כורדית נגד איראן ומה הוא חושב על המשך הפסקת האש

בשיחה עם גופי תקשורת בארה"ב, חשף הנשיא טראמפ פרטים חדשים על המתרחש במשא ומתן, ועל האכזבה מהמבצע הסודי והדרמטי שהיה אמור לצאת לפועל בתחילת המלחמה, אך בסוף הוביל לאכזבה משמעותית.

"הפסקת האש חלשה, חלשה מאוד, במיוחד אחרי ערימת הזבל שהם שלחו לנו בתגובה שלהם, אחת התגובות החלשות שראיתי" הסביר הנשיא טראמפ בקשר למתרחש מאחורי הקלעים מול איראן, וחשף כי האיראנים מפוצלים ולא מסוגלים להסכים לתנאים באופן מגובש "האיראנים אמרו לנו שאנחנו נבוא וניקח את האורניום המועשר, כי הם לא יכולים, השמדנו להם יותר מידי יכולות, ואז יומיים אחרי הם התחרטו, לא הזכירו בכלל את האורניום בתגובה".

בנוסף חשף טראמפ את האכזבה מהרגע בו כל עתיד המלחמה באיראן היה אמור להשתנות, אך בסוף הפך לאכזבה ענקית: "נתנו לכורדים נשקים, חשבנו שהם יעשו איתם משהו, אבל הם אכזבנו אותנו מאוד".