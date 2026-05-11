"משטר האייתולות לקראת סופו, הציבור האיראני ממתין לקריאה"

שרת המדע גילה מליאל התארחה באולפן סרוגים בכנסת והתייחס לנפילת המשטר האיראני: "הציבור באיראן ממתין לזמן הנכון... כשתצא הקריאה, הם יצאו בהמוניהם כדי להפיל את המשטר".

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארחה שרת המדע גילה גמליאל (הליכוד), חברת הקבינט המדיני-ביטחוני ומי שעומדת בקשר הדוק עם יורש העצר האיראני הגולה רזא פהלווי.



"חייבים לפצל את משרת היועמ"שית"

בפתח הראיון, כשנשאלה על סדרי העדיפויות לקראת סוף הקדנציה, השרה גמליאל לא היססה והצביעה על שינוי מבני עמוק במערכת המשפט כיעד המרכזי.

גמליאל: "הכי חשוב זה לפצל כבר את המשרה של היועצת המשפטית לממשלה. צריך להיכנס בכל הכוח בפרק הזמן שעוד נותר במהלך הקדנציה הזו ולסיים את המלאכה".

בתגובה לשאלה האם זהו נושא דחוף יותר מחוק הגיוס, השיבה גמליאל: "הכל יכולנו כבר לסיים מזמן, כולל חוק גיוס, במידה והיועצת המשפטית לממשלה לא הייתה כל פעם שמה מקלות בגלגלים לכל צעד ושעל שהממשלה הזאת ניסתה לקדם".

המבט לאיראן: "המשטר הכי חלש מאז המהפכה"

גמליאל, שמלווה מקרוב את יורש העצר האיראני הגולה, רזא פהלווי, והביאה אותו לביקור היסטורי בישראל, הביעה אופטימיות רבה לגבי עתיד המזרח התיכון ללא שלטון האייתולות.

"היום המשטר הוא הכי חלש שהיה אי פעם מאז המהפכה שלהם. גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת כל ההתנהלות, הם נמצאים במצוקה. הציבור ממתין לזמן הנכון... כשתצא הקריאה, הם יצאו בהמוניהם כדי להפיל את המשטר".

לדבריה, נפילת המשטר היא תהליך בלתי נמנע שנמצא בישורת האחרונה שלו: "אין לי ספק שהוא יפול. לא יכול להיות משהו אחר מלבד זה שהוא יפול... אנחנו נמצאים כבר בישורת האחרונה".

המערכה הצבאית: "פגענו ב-90% מכוח חיזבאללה"

כחברת קבינט, גמליאל התייחסה להישגי המלחמה בחזיתות השונות, תוך שהיא מציגה נתונים מרשימים על הפגיעה ביכולות האויב.

"עשינו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה להתמודד עם האתגרים הביטחוניים ברמות הגבוהות ביותר. פשוט פגענו פגיעה קשה בחיזבאללה, 90% מהכוח שלהם כבר הורדנו... איראן - הכינו בה מכה קשה, את האיום הקיומי הממשי שהיה למדינת ישראל בנוגע לגרעין הצלחנו למגר".

השרה התייחסה גם למצב ברצועת עזה והבטיחה שינוי מהותי בביטחון תושבי הדרום: "בהקשר של רצועת עזה והיישובים בדרום, מצב מהסוג הזה שבו הדפנו את הגבולות הרבה יותר קדימה ודאגנו לכך שכל האזור הזה לא יהיו לו מנהרות... אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין ממה שזה היה".

הישגי משרד המדע: מהייטק ועד נאס"א

למרות המלחמה, גמליאל מדגישה כי משרדה המשיך לקדם את החדשנות הישראלית ואת מעמדה של ישראל כמעצמת חלל. "אני גאה בהייטק שנמצא בעליה, ובנושא החלל שאפשר להתבשר מהסכם שחתמתי לעשור יחד עם נאס"א. הם קראו לנו לקחת חלק ב-'ארטמיס 3 ו-4', וזה יפתח את הדלת לתעשייה בארץ ולאקדמיה בסוגיית החלל וננו-לוויינים שישנה פה פני עולם".

בסיום הראיון, התייחסה השרה לביקורת על המדיניות הכלכלית בעת מלחמה: "היו מספר מהלכים שבשגרת יום לא היינו עושים אותם, אבל היה צריך לתת דחיפה לציבור שעם החוסן הלאומי והאישי שלהם ספגו פגיעה כלכלית קשה והיה צריך לסייע בידם כדי לשרוד את המערכה הזו".