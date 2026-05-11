סעדה: "גלי בהרב מיארה עבריינית, יוגש נגדה כתב אישום"

ח"כ משה סעדה (הליכוד) התארח באולפן "סרוגים" בכנסת ובשיחה עם חני אדרי, תקף בחריפות את היועמ"שית, הסביר מדוע חוק מח"ש הוא הקריטי ביותר בעיניו, והתייחס לראשונה לאפשרות של חנינה לנתניהו: "מבין אותו, גזלו לו זמן יקר"

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארח ח"כ משה סעדה (הליכוד) והתייחס להשתוללות של מערך הייעוץ המשפטי נגד הממשלה.



ח"כ משה סעדה באולפן סרוגים בכנסת (אליה אלבז)

המאבק על מערכת המשפט: "מסע רדיפה בלתי נתפס"

בפתח הראיון התייחס ח"כ סעדה למטרות הקואליציה לקראת סיום המושב, כשהוא שם דגש על שינויים מבניים עמוקים במערכת אכיפת החוק.

"היום אני חושב שאנחנו כמושב אחרון, ולנו כימין על מלא מלא, חייבים לחוקק שני חוקים שהם הכי משמעותיים", פתח סעדה. "פיצול תפקיד היועמ"ש – רואים מה גלי עושה, את מסע הרדיפה כלפי זיני, גופמן, קובי יעקובי, אבישי מועלם. כל מי שאיש ימין, פשוט רואים פה מסע רדיפה בלתי נתפס. אני בא ממחוזות המשפט, זה לא משפט מה שאתם רואים פה, זו רדיפה".

חוק מח"ש: "להוציא את המליציה מהפרקליטות"

הנושא הקרוב ביותר לליבו של סעדה, ששימש בעבר כסגן ראש מח"ש, הוא החוק הפרטי שהגיש להפרדת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות.

"דבר שני, לא פחות חשוב, חוק מח"ש. חוק שלי, חוק פרטי – פיצול מח"ש מהפרקליטות", הסביר סעדה. "עד היום מח"ש היא מיליציה של גלי. היא חקרה את קובי יעקובי, את אבישי מועלם, מני בנימין... לקחת את מח"ש, להוציא אותה מהפרקליטות וסוף סוף להגביר את האמון במחלקה לחקירות שוטרים. כי היום זו לא מחלקה לחקירות שוטרים, זו מחלקה לטיוח חקירות שוטרים".

כשנשאל על הרקע האישי שהוביל אותו לחקיקה זו, שיתף: "אני הייתי שם, ראיתי בזמן אמת עבריינים בשירות החוק. אני לא חשבתי להגיע לפוליטיקה, רציתי להיות פרקליט מדינה, ושם ראיתי איך המוסדות מוסללים, איך מבצעים עבירות פליליות... פניתי, התלוננתי, ומה הם עשו? פיטרו אותי מהמערכת".

המתקפה על היועמ"שית: "היא תעמוד לדין"

סעדה לא חסך במילים קשות כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ואף חזה לה עתיד מאחורי סורג ובריח.

"אני מאמין שגלי לא תהיה פה, כי גלי עבריינית", הצהיר סעדה. "לפני שנה ישבתי מול סגן הפצ"ר ואמרתי לו: 'אתה שקרן, אתם לא חוקרים את ההדלפה הזאת כי אתה חלק מהעבירה הזאת'. וצדקתי. מי ששותף זה סגן הפצ"ר, הפצ"רית, פרקליט המדינה וגלי.

כולם שותפים לקשר הזה. ואני אחראי – אחרי שגלי תיחקר, וזה יקרה בקרוב בעזרת השם, היועץ המשפטי הבא יגיש כתב אישום נגד כולם".

על השר לוין והרפורמה: "זה המאני-טיים"

למרות הביקורת שנשמעה בימין על קצב התקדמות הרפורמה, סעדה מגבה את שר המשפטים אך קורא להעלאת הילוך.

"שר המשפטים יריב לוין הוא אידאולוג גדול מאוד", אמר. "אני חושב שבמבחן התוצאה בחלק מהדברים לא עמדנו... אנחנו צריכים עכשיו, זה המאני-טיים. שני חוקים חשובים: פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מחש. אני דוחף ועושה הכל שנעביר את זה במושב הזה".

כשנשאל אם הוא היה מצליח יותר בתפקיד שר המשפטים, ענה: "יש לי יתרון על פני רוב האנשים כי באתי משם. בסוף כדי להצליח בתפקיד צריך להכיר את המערכת, את הסיסטם, לדעת איך היא עובדת ואיך לרתום אותה... הם חשבו עליי לרעה להוציא אותי מהמערכת, ואני מקווה לחזור לשם ולתקן מבפנים".

חנינה לנתניהו? "הוא לא עבריין"

סעדה התייחס לסוגיית החנינה האפשרית לראש הממשלה נתניהו, נושא שמעורר מחלוקת בקרב מצביעי הימין שרוצים לראות את התיקים קורסים בבית המשפט.

"אין אדם יותר ממני שרוצה לראות את זה מתפורר. אני רוצה לראות את העבריינים האלו מעידים בבית משפט על מה שאמרתי", הבהיר סעדה. "מצד שני, שוחחתי עם ראש הממשלה והוא דיבר איתי על כך... חנינה זה לעבריינים, אתה (נתניהו) לא עבריין, נגרם לך עוול. אבל מצד שני יש פה מדינה לנהל, אנחנו באירוע עולמי מול איראן. לנהל את התיק זה עוד 3, 5 או 6 שנים. מי יחזיר לראש הממשלה את הזמן?".

פרשת טלי גוטליב והשר כ"ץ: "מסע רדיפה"

לסיום, התייחס סעדה להסרת החסינות של ח"כ טלי גוטליב בפרשת ההדלפה מוועדת חוץ וביטחון.

"זו רדיפה אחרי טלי. זה חלק מרדיפה אחרי אנשי ימין", טען. "אני הייתי אומר לגלי: את רוצה שאחתום לך על תעודת חיסיון? אין בעיה. תביאי את כתב האישום נגד קריב (על הדלפות דומות) ונדבר. מה שנעשה לטלי זה חלק ממסע רדיפה. אם היה דין ודיין הייתה חקירה גם נגד קריב".

סעדה סיכם בהבטחה לבוחרים: "הדבר הכי חשוב שאני רוצה להספיק עד סוף הקדנציה זה חוק מח"ש. לא בשבילי, בשביל עם ישראל ובשביל אזרחי ישראל".