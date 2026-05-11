בן ארי: "מקווה שבעתיד יהיו פריימריז ביש עתיד"

מרכזת האופוזיציה, ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד), התארחה באולפן סרוגים עם חני אדרי והפתיעה כשאמרה "ממשלה מחליפים בקלפי". לדבריה חוק גיוס אמיתי לא יעבור כל עוד החרדים בקואליציה: "החרדים צריכים מנגנון אכיפה שהם לא חלק ממנו". והיא בטוחה שתהיה גם בכנסת הבאה

הכנסת פותחת את כנס הקיץ האחרון שלה לקדנציה לפני בחירות 2026. באולפן סרוגים במשכן, התארחה ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד) שמייחלת להקמת קואליציה ציונית בלי הליכוד .



ח"כ מירב בן ארי באולפן סרוגים בכנסת (אליה אלבז)

"ממשלה לא מסלקים - מחליפים בקלפי"

בתגובה לשאלתה של אדרי מדוע האופוזיציה טרם הצליחה להפיל את הממשלה הנוכחית, שהרי זו "הממשלה הגרועה ביותר בתולדות ישראל", השיבה בן ארי בהתחמקות משהו :

"במדינת ישראל הדמוקרטית מחליפים בקלפי. לא מורידים, לא מסלקים. אני לא מאמינה בזה. לצערי הרבה פעמים ממשלות או שנופלות מעצמן כשהקואליציה מתפרקת מבפנים, או בקלפי. אם אנחנו אנשים דמוקרטיים שמאמינים בדמוקרטיה - אז מחליפים ממשלה בקלפי, ובעזרת השם נעשה את זה".

חוק הגיוס: "החרדים בתוך הממשלה? לא יהיה חוק גיוס אמיתי"

אחת הסוגיות הבוערות שעל הפרק היא חוק הגיוס. האם חוסר הנכונות לשבור את החרם על נתניהו מונע הקמת ממשלה ללא החרדים שתעביר חוק גיוס משמעותי. בן ארי דחתה את הטענה והזכירה את הניסיון של "המחנה הממלכתי":

"מפלגה רצינית, 'כחול לבן' מהאופוזיציה, הצטרפה לנתניהו אחרי המלחמה. גם גדי איזנקוט וגם בני גנץ היו שותפים שלו, לקחו חלק, ולמרות זאת גם הם עזבו כי כנראה הבינו שאי אפשר באמת לעשות שותפות אמיתית עם נתניהו".

בן ארי הוסיפה ניתוח חד לגבי השתתפות החרדים בממשלה: "כל עוד החרדים נמצאים בממשלה, אי אפשר להעביר חוק גיוס אמיתי. וזה החרדים בעצמם אומרים. הם צריכים מנגנון אכיפה שהם לא חלק ממנו.

תראי את החרדים עכשיו - הם 'ללכת עם ולהרגיש בלי'. מצד אחד הם בקואליציה, מצביעים, אבל הם לא יושבים בוועדות, הם לא שרים... הדרך האמיתית לקדם חוק גיוס היא רק כשהם בחוץ".

היא הדגישה את הדחיפות בנושא דרך סיפור אישי כואב: "הנטל המטורף... היום נהרג אלכסנדר, בן 47, אב לשניים. למה בן 46-47 צריך לעשות מילואים? למה לא לגייס יותר חבר'ה צעירים שיעזרו? זה בדיוק השוויון בנטל".

לקראת הבחירות: "הלוואי שיהיו פריימריז"

למרות הסקרים המשתנים, בן ארי מפגינה ביטחון מלא במקומה ובמפלגתה. כשנשאלה על החשש למצוא את עצמה מחוץ לכנסת בבחירות הבאות, השיבה:

"אני לא אהיה (בחוץ), הכל בסדר. יש לנו ברוך השם 25 מנדטים (בסקרים), אני במקום טוב, עבדתי קשה והוכחתי את עצמי. אני לא דואגת, להפך, אני די בטוחה".

בנוגע לשיטת בחירת הרשימה ב"יש עתיד", הביעה תמיכה בהרחבת הדמוקרטיה המפלגתית: "מבחינת פריימריז - אני מאוד מאוד מקווה שיהיה פריימריז בהמשך הדרך. כרגע רק הרכבנו ונילחם ביחד, בואי נחכה ונראה לאן זה מגיע".

החזון: ממשלה ציונית-ליברלית

לסיכום, שרטטה בן ארי את קווי המתאר של הממשלה שהיא שואפת להקים ביום שאחרי נתניהו: "הממשלה הבאה צריכה להיות ממשלה ציונית, ממשלה ליברלית, ממשלה יהודית ודמוקרטית שתדאג לאזרחים שלה. שתעסוק ביוקר המחיה, בנשים, בהרבה דברים שפשוט נשכחו בממשלה הזאת כי כל היום זה רק 'בג"ץ בג"ץ'. די, צריך להחזיר את הכנסת הזאת לאזרחים".

היא חתמה בנימה של תקווה: "צריך לתת להם תקווה ועתיד. אני פוגשת חבר'ה צעירים שאומרים שהם רוצים לעזוב את הארץ. למה הגענו למצב הזה? בגלל שהממשלה קצת שכחה את האזרחים שלה. אנחנו נקים (ממשלה של) 61 ומעלה, ממפלגות ציוניות וניתן תקווה למקום שקצת איבדנו אותה".