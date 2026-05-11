"כל חיל האוויר מהמר": התירוץ של הקצין מחה"א שהימר בפולימרקט

בית המשפט המחוזי שחרר לאיזוק אלקטרוני קצין מודיעין בחיל האוויר שמכר סודות ביטחוניים תמורת רווח כספי בפלטפורמת ההימורים פולימרקט. בעוד השופט מותח ביקורת חריפה על תאוות הבצע של מי שהיה מוכן לסכן את חיי טייסי צהל

פרשה ביטחונית חמורה שמטלטלת את צהל מגיעה לנקודת הכרעה ראשונה, לאחר שקצין מודיעין בדרגת רב סרן במילואים, המואשם במכירת סודות מדינה תמורת רווח כספי, נשלח למעצר באיזוק אלקטרוני.



בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע היום (שני) כי מדובר בקריסה ערכית ומוסרית. בהחלטתו הבהיר השופט עודד מאור: "אין מדובר ב'סיפור של הימורים' בלבד, אלא במסכת חמורה של מעשים פסולים שנעשו מתוך רדיפה אחר ריגוש ותאוות רווח כספי, תוך התעלמות מוחלטת מהשלכותיהם, ומהנורמות הערכיות והמוסריות הבסיסיות ביותר".

נציגי הפרקליטות טענו בדיון כי הקצין "הפר חובות סודיות בסיסיות החלות עליו במסגרת תפקידו בחיל האוויר" והוכיח שהוא מוכן "למכור" ידיעות ביטחוניות סודיות שאין למעלה מהן.



השופט מאור הצטרף לחומרת הדברים והוסיף: "הכישלון הוא עמוק, השבר גדול, ועוצמתם מתחדדת נוכח העובדה שהמדובר בקצין בחיל האוויר, שותף סוד, שלא היסס למסור ידיעות סודיות לאחר, תוך התעלמות מסיכון חיילי צהל והפגיעה בביטחון המדינה".

הביקורת החריפה הופנתה גם כלפי טענות ההגנה המטרידות שעלו באולם. הקצין טען להגנתו כי "כך עושה כל חיל האוויר" וכי "כולם מהמרים". אף שהשופט ציין כי אינו נדרש להכריע בכך בשלב המעצר, הוא לא חסך בביקורת וכתב: "כשלעצמי, וללא קשר, הדברים מצדיקים בחינה של הגורמים הבכירים ביותר, ושמא גם, אם הם נכונים אפילו בחלקם, התבוננות פנימית עמוקה בחיל האוויר. מהחיל המגביה עוף מצופה שאנשיו לא יידרדרו לתהומות רבה".