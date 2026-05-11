במהלך פינוי פצועים מלבנון: תקלה טכנית במסוק החילוץ

דובר צה"ל אישר כי במהלך פעילות של חיל האוויר לפינוי פצועים בדרום לבנון היום (שני), אחד המסוקים נחת במרחב החילוץ ללא יכולת להמריא מחדש - זאת בעקבות תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים.

בהמשך נאמר כי הצוותים הטכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה, המסוק המריא מהמרחב בבטחה. בצה"ל הבהירו כי המסוק לא נפגע מאש אויב.

כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי שלושה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

בימים האחרונים דווח על סדרה ארוכה של תקריות שבהם חיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר ישראל ולכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. שלושה לוחמים נפצעו שלשום באחד האירועים הללו, בהם לוחם במילואים שנפצע באורח קשה, וקצין במילואים ולוחם מילואים נוסף שנפצעו באורח בינוני.

