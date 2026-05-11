אלקין מודיע: "אתמודד בפריימריז של הליכוד"

השר זאב אלקין הודיע על חזרתו הסופית לליכוד וכוונתו להתמודד בפריימריז: "אביא את הניסיון, את הסגנון – והם יקבלו את ההחלטה"

השר זאב אלקין השתתף היום (שני) בוועידת מרכז הנדל"ן 2026 באילת, שם הכריז על חזרתו הסופית לליכוד ואישר כי בכוונתו להתמודד בפריימריז.

"יחליטו חברי הליכוד - זאת מפלגה דמוקרטית. אני אעמוד שם לבחירה" אמר אלקין בראיון לעיתונאי חדשות 13 מתן חודורוב. "פעמים רבות בדרך כלל יצאתי במקומות גבוהים בפריימריז. אני מביא את הניסיון שיש לי, את הסגנון שיש לי - והם יקבלו את ההחלטות של שנים של עשייה ויקבלו את ההחלטה".

לטענת אלקין, "יהיו בחירות צמודות - אני מאמין שהימין ינצח. זאת תהיה עבודה לא פשוטה ובחירות מאוד גורליות".

כשנשאל על האירוע עם רמי בן יהודה ועל הביטויים שהשמיע לעברו, אלקין השיב בפרגמטיות: "יותר מפאת כבודו - זאת בעיה שלו, לא שלי". לגבי אנשי תקווה חדשה שעלולים לפעול נגדו בפריימריז אמר כי "הוא קפץ - הרבה אנשי ליכוד העיפו אותו משם. זה לא משקף את התגובה של הליכוד". אלקין הזכיר כי בישיבת מרכז הליכוד שבה עלה הסכם האיחוד להצבעה, 400 חברים הצביעו בעד ושלושה בלבד נגד.



בסיכום אלקין התייחס לחידוש המלחמה מול איראן, כשהצהיר כי ישראל מוכנה לשותפות בפעולה צבאית מחודשת נגד טהרן. לדבריו, "הדרישות האמריקאיות במשא ומתן הן מאוד חשובות. כל יום של מצור אמריקאי הוא פגיעה קשה בכלכלה האיראנית ומחליש את המשטר. אם תהיה החלטה לחזור לפעילות התקפית - נדע להיות שותפים במהלך הזה".