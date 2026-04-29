אלקין: "שינינו את המזרח התיכון; הייתי חייב לנתניהו התנצלות"

השר זאב אלקין בראיון לסרוגים, מדבר על גודל ההישג מול איראן: "מי נתפס כמעצמה וכבריון השכונתי במזרח התיכון? אנחנו!", חושף כי כי התנצל בפני נתניהו על דברים שהטיח בו בעבר והסביר את החזרה לקואליציה: "הצלנו את המדינה מבחירות באמצע מלחמה"

בראיון אחד על אחד בתכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק התארח זאב אלקין - השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, (תקווה חדשה).

בראיון חשוף ומרתק, אלקין מדבר על המהפך האסטרטגי מול איראן וחיזבאללה, חושף את מאחורי הקלעים של הצטרפות מפלגתו לממשלה, ומספר על תנופת השיקום ביישובי העימות.

השר זאב אלקין בראיון לכיפות ברזל (אולפן סרוגים)

המהפך האסטרטגי: "אנחנו הבריון השכונתי החדש"

בתחילת הראיון, התייחס השר אלקין לשינוי הדרמטי במאזן הכוחות האזורי. לדבריו, מדינת ישראל נמצאת בעידן חדש לחלוטין מבחינה ביטחונית.

אם לפני שנה... הייתי אומר לכם שישראל פעמיים תתקוף את איראן ותסב לאיראן נזקים בסדרי גודל כאלה... לא הייתם מאמינים לי. הייתם חושבים שאני הוזה... תעשיית הטילים של איראן מחוסלת, ייקח להם שנים לשקם אותה... זרקנו אותם שנים אחורה".

אלקין הוסיף כי התפיסה הבינלאומית לגבי ישראל השתנתה: "היום מי נתפס כמעצמה וכבריון השכונתי במזרח התיכון? אנחנו. זה שינוי דרמטי שאנחנו פשוט לא מעריכים מספיק את עומק הדברים שקרו פה".

גם לגבי הזירה הצפונית, אלקין מציג תמונה אופטימית של שבירת עוצמת חיזבאללה: "מה הציגו לנו אנשי מערכת ביטחון מה יהיה אם תהיה מלחמה אמיתית עם חיזבאללה? אמרו אלפי הרוגים, בניינים רבי קומות בתל אביב ייפלו... והנה... נסראללה איננו, כל המטכ"ל של חיזבאללה... 70-80% מהמלאי שלהם חוסל לחלוטין".

הצטרפות "תקווה חדשה" לממשלה: "הצלנו את המדינה מבחירות באמצע מלחמה"

אלקין התייחס בפירוט להחלטה הפוליטית הדרמטית של גדעון סער ושלו להצטרף לקואליציה, החלטה שגררה ביקורת חריפה מצד חלקים מהציבור ומכלי התקשורת.

"המהלך לכשעצמו היה מהלך מאוד מאוד קשה, גם לשלם מחירים משני הצדדים... אם לא היינו מצטרפים כשהצטרפנו, הממשלה הייתה מתפרקת... מדינה ישראלית הייתה יוצאת לבחירות ושתי המלחמות באיראן לא היו קורות".

אלקין שיתף במחיר האישי הכבד: "היו הפגנות מול הבית שלי... תקפו שם בצורה מכוערת... את הילדים שלי... ואז הצטרפנו לממשלה ומאותם אנשים (מהמחנה הנאור הליברלי) אני פתאום מקבל הודעות וואטסאפ 'שימותו ילדים שלך ואשתך'".

למרות זאת, הוא מדגיש: "אני לא מתחרט על זה לרגע כי אחרי שבעה באוקטובר הבנו שכל השיקולים האחרים... זה לא רלוונטי. אנחנו מדינה שנלחמת על חייה".

ההתנצלות לנתניהו: "מלאכת מחשבת של ניהול"

אחד הרגעים המפתיעים בראיון היה התייחסותו של אלקין לראש הממשלה בנימין נתניהו, עמו היה מסוכסך פוליטית במשך תקופה ארוכה.

"הביקורת שהייתה לי היא מתבטלת מול היכולות שהוא הפגין בשנתיים וחצי האלה בניהול של המערכה הזאת... זה מלאכת מחשבת מה שהוא יודע לעשות... הניהוג המדיני עם הניהוג הביטחוני והרבה חוכמה".

אלקין חשף כי התנצל בפני נתניהו באופן אישי: "אמרתי לו את זה גם אישית בשיח בינינו באחת מהרגעים הדרמטיים של ההכנה לתקיפה באיראן... אמרתי 'אני חייב לך התנצלות כי אתה הולך לעשות דבר הכי גדול למדינת ישראל פה'".

ביטול חוק ההתנתקות והחזרה לצפון השומרון

אלקין, שהיה ממובילי המאבק לביטול חוק ההתנתקות, הביע התרגשות מהחזרה ליישובים שפונו ב-2005. "מי חלם? אני וגם כמה חברים טובים שלי... קודם כל חברי הטוב יוסי דגן... אמרו לנו 'אין סיכוי שהחוק הזה יעבור ובטוח אין סיכוי שההתיישבות תחזור'. והנה בקדנציה הזאת החוק הזה עבר... וזכיתי לראות את יוסי דגן חוזר לביתו בשאנור... וקובע מזוזה בבית הזמני שלו שם".

הוא הוסיף מסר לכל מי שמפקפק בכוונות ההתיישבות: "אחד מהלקחים שלי – אל תאמין כשאומרים לך זה בלתי אפשרי... כשאומרים לי זה לא יקרה לעולם אני אומר חכו ותראו".

שיקום הצפון והדרום: "לא רק חוזרים, אלא נהיים גדולים יותר"

כשר הממונה על השיקום, אלקין פירט את ההשקעות המאסיביות המתבצעות כעת בשטח, הן בחבל תקומה בדרום והן בגבול הצפון.

"בשנה האחרונה העברתי החלטות ממשלה בהיקף של 7 מיליארד שקל לטובת האזור הזה של קו העימות... ועוד החלטה היסטורית... על רמת הגולן וקצרין של עוד מיליארד שקל... בעוד חמש שנים קצרין תהפוך לעיר".

אלקין התגאה גם בהקמת האוניברסיטה החדשה בקריית שמונה: "תוך שנה יחד עם השר קיש הפכנו את (תל חי) לאוניברסיטה הראשונה באזור הזה... לקחנו דברים שהיו חלומות והפכנו אותם למציאות".

לגבי הדרום, ציין אלקין כי שדרות כבר גדולה יותר ממה שהייתה לפני המלחמה: "התחלנו בראשון בספטמבר בחבל תקומה עם 2,000 תלמידים יותר ממה שהיה לפני המלחמה... זה הניצחון האמיתי... להראות שאנחנו לא רק שחזרנו אלא אנחנו חוזרים ונהיים הרבה יותר גדולים וחזקים ממה שהיינו".

הבחירות הבאות: "ברית המפחדים" של בנט ולפיד

לסיום, התייחס אלקין למפה הפוליטית ולחיבור המסתמן בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, אותו כינה בציניות "ברית המפחדים".

השר זאב אלקין: "בנט פחד מוות מאיזנקוט... ולפיד היה בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה... הם יצרו את החיבור הזה. מה שכן, החיבור הזה אומר שהוסרו כל המסכות... המחנה של הצד השני הוא מחנה מרכז שמאל".

הוא סיכם כי הבחירות הקרובות יהיו על הדרך ולא על הפרסונלי: "האם הולכים לדרך הימין או הדרך של מרכז שמאל... שביעי באוקטובר היה אסון נוראי אבל הפכנו אותו לפעמון אזהרה... הבנו שאם יש לך אויב שרוצה להשמיד אותך, תתקוף אותו אתה ראשון כשזה נוח לך".

גילוי נאות: נתנאל איזק שימש כמנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת בזמן כהונת השר אלקין.