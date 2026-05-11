צה"ל בהודעה לתושבי הצפון

צה"ל פתח הבוקר (שני) בגל תקיפות נרחב של חיל האוויר בשטח לבנון, גל שצפוי להימשך מספר שעות. בהודעה רשמית שהועברה לרשויות המקומיות בצפון הארץ, נמסר כי מדובר בפעילות יזומה של כוחותינו הכוללת תקיפות מן האוויר ומהקרקע.

בשל עצימות התקיפות, הדי פיצוצים עזים נשמעים היטב באזורים נרחבים בצפון, ביניהם הגליל המערבי, מרכז הגליל, הגליל העליון ואזור עמק החולה. תושבים רבים דיווחו על רעשי נפץ חזקים המלווים את פעילות כוחות הביטחון.

אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף

למרות עוצמת הפעילות הצבאית וקולות הנפץ, בצה"ל ובפיקוד העורף מבקשים להרגיע את הציבור ומבהירים כי מדובר בפעילות התקפית מתוכננת. "החל גל תקיפות קרב שיימשך כמה שעות", נמסר בהודעה ליישובים. "אין שינוי בהנחיות ההתגוננות לציבור בשלב זה".

התושבים מתבקשים להמשיך ולגלות ערנות, להישמע להוראות גורמי הביטחון והרשויות המקומיות, ולהתעדכן בערוצים הרשמיים בכל מקרה של שינוי במצב.