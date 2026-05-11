היסטוריה: "אליצור שומרון" העפילה לחצי גמר הפלייאוף

קבוצת הכדורסל הייצוגית של מועצת שומרון הדהימה ברבע הגמר כשהדיחה את הפועל חיפה בתוצאה 76:88 - והבטיחה את מקומה בחצי גמר הליגה הלאומית. ראש המועצה יוסי דגן בירך: "עוד נשחק בליגת העל"

סנסציה על הפרקט: בשיאה של עונה חלומית, אליצור שומרון, הקבוצה הייצוגית של המועצה האזורית שומרון, רשמה היסטוריה עם העפלתה לחצי גמר פלייאוף הליגה הלאומית, והביאה כבוד גדול להתיישבות כולה.

אל שלב הפלייאוף המכריע הגיעה הקבוצה עם רוח גבית אדירה, לאחר סדרת ניצחונות מרשימים. המומנטום החיובי והיכולת הגבוהה נמשכו גם לתוך סדרת רבע הגמר, שם רשמה אליצור שומרון סנסציה של ממש והדהימה את הליגה כאשר הדיחה את הפועל חיפה.

הקבוצה היריבה, שנחשבת לאחת הקבוצות המתוקצבות בליגה ובעלת רזומה אדיר ושאיפות עלייה מובהקות, לא יכלה לרוח הלחימה והנחישות של השחקנים מהשומרון - שהבטיחה את מקומה בחצי הגמר בתוצאה 88:76.

בעקבות הניצחון ההיסטורי אמר ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן: "זוהי גאווה אדירה. אליצור שומרון שמה אותנו על מפת הספורט הלאומית. היינו צמאים לכדורסל איכותי, והשנה קיבלנו אותו בענק, יחד עם הקהל הביתי והדוחף שלנו, במיוחד אחרי פתיחת האולם החדש בברוכין. השחקנים הוכיחו נחישות ורוח לחימה שמאפיינת את השומרון כולו. אליצור שומרון תשחק בליגת העל".

ההישג המרשים של אליצור שומרון ממשיך למצב את האזור על מפת הספורט הלאומית, ומוכיח כי השקעה, עבודה קשה ורוח קבוצתית מביאים להצלחות חסרות תקדים. כעת, הקבוצה נושאת את עיניה אל עבר האתגר הבא בחצי הגמר של פלייאוף הליגה הלאומית בכדורסל, שם תחכה לה עירוני נהריה.