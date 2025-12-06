לראשונה בהיסטוריה – משחק הליגה הלאומית בשומרון. המשחק התקיים באולם בברוכין שמועצת שומרון שידרגה והתאימה לליגה. אליצור שומרון רשמה ניצחון מול מכבי פתח תקווה: 78:80

היסטוריה נכתבה בסוף השבוע על הפרקט! אליצור שומרון אירחה את מכבי פתח תקווה למשחק הליגה הלאומית הראשון אי פעם שמשוחק בתחומי המועצה האזורית שומרון. ובתחומי השומרון בכלל.

אחרי 3 וחצי שנים של משחקים באולם לידר בגני תקווה ועוד מספר חודשים באולם זיסמן ברמת גן הקבוצה נחתה באולמה הביתי החדש ביישוב ברוכין.

האולם, שעבר שיפוץ מסיבי בחודשים האחרונים ע"י המועצה האזורית שומרון, בניהול מתנ"ס שומרון ומנהלת מחלקת הספורט במועצה מיכל בן יעקב, הותאם לסטנדרטים המחמירים של הליגה הלאומית וכולל כעת פרקט חדש, עמדת שידור, מסכי לד וחדרי הלבשה משודרגים, כשהוא מוכן לקלוט 499 צופים.

מדובר בלא פחות מהיסטוריה ביו"ש. אליצור שומרון הקבוצה השניה אי פעם ביהודה ושומרון שהצליחה להגיע לליגה הלאומית בכדורסל, זאת לאחר שלפני 10 שנים ראש מועצת שומרון קבע יעד להעפיל מליגה ב' לליגת העל.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, פתח את המשחק ואמר: "אנחנו היום מתחילים בשעה טובה פרק חדש בהיסטוריה של השומרון, המשחק הראשון של הליגה הלאומית באולם המשודרג בברוכין בשני מליון ש"ח כי השומרון על המפה ואנחנו נשארים על המפה! תחי מדינת ישראל ואנחנו נגיע לליגת העל!".

הליגה הלאומית כתבה בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה על המשחק הראשון בשומרון, כינתה אותו "היסטוריה" והוסיפה: "החבורה של אייל שולמן נמצאת בכושר נהדר והשיגה ארבעה ניצחונות רצופים, כאשר האחרון שבהם היה במוצ"ש"