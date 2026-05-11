צפו בתיעוד: צה"ל השמיד 4 מנהרות ששימשו להחזקת חטופים בעזה

לא רק בלבנון

הפעילות בעזה נמשכת: כוחות צוות הקרב החטיבתי 188, בפיקוד אוגדת עזה (143), פועלים כעת (שני) במרחב דרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב לטיהור המרחב מתשתיות טרור. כחלק מהפעילות, הכוחות - בשיתוף עם יחידת יהל"ם - השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של כארבעה קילומטרים.

השמדת המנהרות בעזה (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי אחת המנהרות הייתה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בנוסף, בתוואים אותרו חדרי שהייה אשר שימשו את הדרג הבכיר של חטיבת חאן יונס של ארגון הטרור חמאס.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".