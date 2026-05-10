צה"ל מאשר: חוסלו מחבלי נוח'בה שאיימו על הכוחות בעזה

כוחות צה"ל חיסלו מחבלי נוח'בה ומחבלי חמאס נוספים שחצו את הקו הצהוב וקידמו תקיפות נגד הלוחמים ברצועת עזה כל הפרטים

תקיפות נוספות ברצועת עזה: בצה"ל אישרו כי כוחות פיקוד הדרום זיהו היום (ראשון) מספר מחבלי נוח'בה חמושים מארגון הטרור חמאס, שפעלו לקידום מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל בדרום הרצועה. בעקבות הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים.

במקביל דווח על אירוע נוסף שהתרחש אמש, במסגרתו כוחות צוות הקרב של חטיבת 'המחץ' (14) הפועלים בצפון רצועת עזה, זיהו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב, והתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. גם בתקרית הזו, הכוחות הכווינו את חיל האוויר שתקף וחיסל את המחבלים.

בצה"ל הבהירו כי "טרם התקיפות ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".