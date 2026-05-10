שניות מהפיצוץ: צפו בחיסול של מחבל לאחר שהטמין מטען

בסגירת מעגל מהירה מהאוויר ומהיבשה, חוסל מחבל שהטמין מטען חבלה בדרום הרצועה. צפו בתיעוד משיתוף הפעולה בין חטיבת כפיר לחיל האוויר, שהוביל לזיהוי המדויק ולתקיפה הקטלנית שסיכלה את הפיגוע נגד כוחותינו רגע לפני הפעלת המטען

תיעוד חדש המגיע היום (ראשון) מדרום רצועת עזה ממחיש את היכולת המבצעית המתקדמת של צה"ל בסגירת מעגלי אש מהירים מול איומי הטרור בשטח.



בתיעוד נראה שיתוף פעולה הדוק בזמן אמת בין קצין מחטיבת כפיר הפועל בלב הרצועה לבין מפעיל כלי טיס מאויש מרחוק של חיל האוויר, שהוביל לחיסולו המדויק של מחבל שעסק בהנחת מטען חבלה במטרה לפגוע בלוחמים. מדובר בנדבך נוסף במאמץ המתמשך של חיל האוויר לספק מטרייה אווירית צמודה ומענה התקפי מיידי לכוחות היבשה לאורך כל שלבי הלחימה.





דובר צה"ל

האירוע התרחש במהלך פעילות מבצעית של חטיבת כפיר בדרום הרצועה, כאשר הכוחות זיהו דמות חשודה הנעה במרחב באופן שמעלה חשד להטמנת מטענים. הקשר הישיר בין הקצין בשטח לבין תא המפעילים של כלי הטיס אפשר להעביר נתונים מדויקים ותמונת מצב ויזואלית תוך שניות בודדות.



לאחר אימות המטרה והבנה כי המחבל אכן מהווה איום מיידי לכוח, בוצעה תקיפה מדויקת מהאוויר שהשמידה את האיום וסיכלה את הפיגוע המתוכנן.

סגירת מעגל מהאוויר ומהיבשה

סגירת המעגל המהירה היא תוצאה של תרגול ממושך והטמעת מערכות שליטה ובקרה המאפשרות לדרג הלוחם בשטח להפעיל עוצמה אווירית באופן כמעט עצמאי. בצה"ל מציינים כי השילוב בין המודיעין האנושי של הלוחמים בקו הראשון לבין היכולות הטכנולוגיות של חיל האוויר מצמצם משמעותית את זמן התגובה מול חוליות הנחת מטענים וירי נ"ט. "חיל האוויר ממשיך לסייע לכוחות הלוחמים בגזרות השונות בהתקפה ובהגנה כל העת", נמסר מדובר צה"ל, תוך דגש על כך שהתיאום מתבצע תחת נהלים מחמירים למניעת פגיעה בבלתי מעורבים.