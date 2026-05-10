נתניהו חושף: דיברתי עם טראמפ על הגנת הדרוזים בסוריה

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות והתייחס להגנה על הדרוזים בסוריה: "המשימה הכי חשובה - להבטיח את החיים. אני מחויב לזה, ואני מדבר עם טראמפ על זה גם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף הערב (ראשון) עם צוותו בכנס ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות בים המלח, יחד עם יו״ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, יו״ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ׳רקסיות וראש מועצת כסרא סמיע יאסר גדבאן וראשי הרשויות. במהלך השיחה נתניהו התייחס להגנה על בני העדה הדרוזית בסוריה, וחשף כי שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על הנושא.

"אני רוצה להגיד לכם מה המשימה הכי חשובה - להבטיח את החיים. אני מחויב לזה, ואגב אני מדבר עם הנשיא טראמפ על זה גם" אמר נתניהו. "אני מחויב לזה - להביא את כל העוצמה ואת כל הכוח של מדינת ישראל למשימה הקדושה הזאת, כי אתם מביאים את העוצמה ואת הכוח לברית שלנו".

עוד ציין כי "אני רואה את זה בחיילים הגיבורים. אני רואה את זה במשפחות השכולות שקורעות את לבי. אני רואה את זה במצג הגבורה האינסופי של הלוחמים והמפקדים הדרוזים. ואני מחויב לזה מגיל מאוד צעיר, אלה לא מילים".

"אני רוצה שתדעו שאני עושה את זה מסיבה פשוטה - כי אחים אנחנו. זו לא פראזה, זה לא גיבובי מילים, זה יוצא מעומק ליבי, וזה מנחה גם את לוחמינו וגם את טייסינו, וזה ימשיך להנחות אותנו" סיכם נתניהו. "יש גם דברים שלא בוצעו וצריך לבצע. הדרוזים והצ'רקסים הם אחים - אחים לא מפקירים!".