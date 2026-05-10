טראמפ בתגובה ראשונה לתשובת איראן על הצעת ההסכם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב לתשובת איראן על ההצעה האמריקנית להסכם, כששלח מסר מאיים: "במשך 47 שנה הם גרמו לנו להמתין וצחקו על ארה"ב. הם כבר לא יצחקו יותר!"

שעות אחרי שדווח כי איראן העבירה לארה"ב את תשובתה להצעה האמריקנית להסכם על סיום המלחמה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיב הערב (ראשון) לפנייה מטהרן בציוץ חריף שפרסם ברשת Truth Social.

"איראן שיחקה משחקים עם ארה"ב ושאר העולם במשך 47 שנים (עיכוב, עיכוב, עיכוב!) - ולבסוף הגיעה לשיא כאשר ברק חוסיין אובמה הפך לנשיא" טען טראמפ. "הוא לא רק היה טוב אליהם, הוא היה נהדר, ולמעשה הלך לצידם, זנח את ישראל ואת כל בעלות הברית האחרות, ונתן לאיראן הזדמנות חדשה ומשמעותית לחיים".

טראמפ טען כי במהלך כהונת אובמה "מאות מיליארדי דולרים, ו-1.7 מיליארד דולר במזומן, הוטסו לטהרן וניתנו להם על מגש של כסף. כל בנק בוושינגטון, וירג'יניה ומרילנד רוקן - וזה היה כל כך הרבה כסף שכאשר הוא הגיע, לבריונים האיראנים לא היה מושג מה לעשות איתו. הם מעולם לא ראו כסף כזה, ולעולם לא יראו כמות כזו שוב. הוא הורד מהמטוס במזוודות ובתיקי יד, והאיראנים לא יכלו להאמין למזלם. סוף סוף הם מצאו את הפראייר הגדול מכולם, בדמותו של נשיא אמריקני חלש וטיפש".

"במשך 47 שנים האיראנים 'דחפו' אותנו קדימה, גרמו לנו לחכות, הרגו את בני עמנו עם מטעני החבלה המאולתרים שלהם, הרסו הפגנות, ולאחרונה רצחו 42,000 מפגינים חפים מפשע ולא חמושים" סיכם. "ועוד הם צחקו על ארה"ב הנהדרת. הם כבר לא יצחקו יותר!".