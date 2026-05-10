אחרי הגשת התשובה לארה"ב: נשיא איראן במסר ראשון

רגע אחרי שדווח כי איראן הגישה את תשובתה להצעה האמריקנית להסכם, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס כעת (ראשון) להמשך המגעים כשפרסם מסר ראשון לבני ארצו ברשתות החברתיות.

בפוסט שכתב פזשכיאן הבהיר כי "לעולם לא נכנע בפני האויב. אם עולים דיבורים על דיאלוג או משא ומתן, המשמעות היא לא כניעה או נסיגה". לדבריו, "המטרה היא להבטיח את זכויות העם האיראני ולהגן בנחישות על האינטרסים הלאומיים".

כאמור, ההודעה של נשיא איראן מגיעה אחרי שדווח כי טהרן העבירה את תגובתה להצעה האמריקאית להסכם כולל לסיום המלחמה ופרויקט הגרעין האיראני. זמן קצר לאחר מכן, גורמים בפקיסטן עדכנו כי התגובה האיראנית הועברה לנציגי הבית הלבן, וכי הנשיא דונלד טראמפ צפוי להיות מעודכן בתוכן התשובה בקרוב.