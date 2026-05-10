לא רק בצרפת: יהודי ארה"ב חוששים לחייהם מפרוץ המלחמה באיראן

העלייה במספר והיקף התקריות האנטישמיות בעולם אינה מוגבלת רק לאירופה.

דו"ח חדש שפורסם לאחרונה ברשת CNN חושף עלייה חסרת תקדים במספר התקריות האנטישמיות ברחבי ארצות הברית. הנתונים המדאיגים מגובים בדעת מומחים הטוענים כי הסיבות העיקריות לכך הן השפעת המלחמה מול איראן על הרחוב והשיח האמריקני, והקצנה פוליטית במדינות ובערים המעורבות. בקהילות היהודיות בארה"ב גוברת תחושת חוסר הביטחון, בעיקר במוסדות החינוך ובמרחב הציבורי.

התקופה המאתגרת ביותר

לאחר השחתת בית הכנסת: יוזמה לחוק נגד אנטישמיות

התקריות האנטישמיות השכיחות ביותר הן גרימת חבלות גופניות, מעשי ונדליזם והטרדות ממוקדות של יהודים ברחוב, בתחבורה הציבורית ואפילו בבתיהם הפרטיים וסמוך לבתי הכנסת. יהודי ארה"ב מדווחים על התקופה המאתגרת ביותר שידעה האומה האמריקנית בעשורים האחרונים, ולא מעט מהם שוקלים להגיב בצעד קיצוני ולבצע מיקום מחדש באזורים ידידותיים יותר - ואולי אפילו במדינות אחרות או בישראל.

על פי הדו"ח , גל האלימות האחרון - והחריג בהיקפו ובעוצמתו - כולל שורה של תקריות חמורות שאירעו מאז פרוץ המלחמה מול איראן. בין היתר, נרשמו מספר ניסיונות הצתה של מוסדות יהודיים ומתקפה קטלנית על בית כנסת בסתיו האחרון שהסתיימה למרבה הצער בשני נרצחים וגרימת נזק לרכוש ולתשמישי קדושה.

בנוסף, צוין בדו"ח החמור אירוע דריסה בווסט בלומפילד, מישיגן, בו נפגעו עשרות בני אדם מחוץ לבית כנסת, ומתקפה באמצעות בקבוקי מולוטוב על מפגינים בבולדר, קולורדו, כתקריות המסמלות בחומרה רבה את המעבר מהסתה ברשתות החברתיות לאלימות פיזית קשה ברחובות ארה”ב.

קמפוסים בוערים מילולית

זירה מרכזית נוספת של המאבק באנטישמיות הגואה בארה"ב היא האוניברסיטאות. הממשל האמריקני הגביר לאחרונה את הלחץ על מוסדות אקדמיים מובילים, דוגמת אוניברסיטת קולומביה ו-UCLA, בדרישה להחמיר את הענישה כלפי מפגינים המעורבים בתקריות אנטישמיות.

הסדרים משפטיים שנחתמו לאחרונה כוללים הקמת קרנות פיצויים לעובדים יהודים שחוו אפליה, ודרישה מהאוניברסיטאות לאמץ ולאכוף בחומרה את הגדרות הליגה למניעת השמצה במסגרת המאבק הבינלאומי באנטישמיות המבישה שכל פעם מחדש מרימה את ראשה.

תיבת פנדורה אנטישמית

חוקרים של פשעי שנאה ואנטישמיות מסבירים כי האירועים הפוליטיים האחרונים ובראשם המלחמה עם איראן פתחו "מאגר של טירופים ונרטיבים אנטישמיים" כהגדרתם, הנשלפים ללא מחשבה מעמיקה לפרשנות אירועים גאופוליטיים מורכבים והצדקת הנוקטים בשיטות פעולה קיצוניות. לדבריהם, האנטישמיות בארה"ב הפכה לכלי משחק פוליטי המשמש קצוות שונים למטרותיהם האישיות.

הקהילה היהודית חוששת

למרות שהיהודים מהווים אחוז קטן מאד מאוכלוסיית ארצות הברית כולה, נתוני ה-FBI קובעים כי הם היעד ליותר מ-60 אחוז מכלל פשעי השנאה המבוססים על רקע דתי במדינה.

הקהילות היהודיות ברחבי ארה"ב מדווחות לתקשורת האמריקנית ולסוקרים קהילתיים על כך שלראשונה מזה שנים יהודים אמריקנים חוששים משמעותית לשלומם ואף לחייהם. הממשל האמריקני בראשות דונלד טראמפ, שמתאמץ להעניק ליהודים בארצו "גב חזק" לקראת בחירות אמצע הקדנציה, הבטיח להמשיך במדיניות "אפס סובלנות" ולתגבר את האבטחה סביב מוסדות יהודיים - אך בשטח ומתחת לו, תחושת הביטחון האישי של יהודי ארה"ב ממשיכה להתערער ככל שהנתונים האנטישמיים המדאיגים מוסיפים לעלות.