80% מיהודי צרפת לא מרגישים בטוחים: “אין כאן עתיד"

סקר חדש חושף את הסיוט של יהודי צרפת: זינוק באירועים אנטישמיים, חשש מיציאה לרחוב וגל הגירה לישראל. "אם אתה רוצה להצליח בצרפת תחביא את היהדות שלך"

על פי סקר חדש שהתפרסם לאחרונה כ-80% מיהודי צרפת מדווחים על חוסר ביטחון אישי עמוק. החרדה מאנטישמיות שהסתתרה פעם מתחת לפני השטח התפרצה ועלתה מאז טבח ה-7 באוקטובר וסחפה את צרפת בגל שנאה עוצמתי ונרחב, עם יותר מאלף תקריות אנטישמיות ברחבי המדינה.

"להחביא את המגן דוד"

יהודי פריז חשים במצור ונושמים אווירה של שקט שלפני סערה. צעירים יהודים מתחת לגיל 25 הם המטרה העיקרית, כאשר למעלה מ-60% מהם דיווחו על התקפות מילוליות אלימות בשל יהדותם. רבים סיפרו כי נאלצו להחביא תכשיטים מעוצבים בסמלים יהודיים ובעיקר מגן-דוד, להסיר מזוזות מפתח הבית ואפילו לשנות מדי יום את מסלולי הנסיעה או ההליכה לעבודה או ללימודים.

"היום, כל יהודי בצרפת שואל את עצמו בשקט מתי לעזוב" מספרים בכאב חברים בקהילות היהודיות בערים הצרפתיות.

לתחושתם המשותפת האנטישמיות מגיעה משני כיוונים: מצד אחד זרמים איסלאמיסטים קיצוניים, ומצד שני השמאל הרדיקלי שהפך את המאבק בישראל לכלי ניגוח פוליטי מרכזי.

המוח היהודי בדרך לישראל

החששות הובילו למעשים. לאחרונה נערך בפריז כנס מיוחד של ארגון "נפש בנפש" בשיתוף משרדי הממשלה, בו בלטו בקהל עשרות רופאים ועוסקים ברפואה המתכננים עליה ארצה בקרוב. למרות החשש המתמשך מחידוש המלחמה עם איראן והלחימה הבלתי פוסקת עם חיזבאללה, רבים מהם רואים בישראל את המקום הבטוח היחיד עבורם ועבור ילדיהם.

לא רק פוליטיקה, זו שנאה מושרשת

הנתונים מוכיחים כי האנטישמיות בצרפת אינה רק תגובה לאירועים במזרח התיכון, אלא תופעה מדאיגה וחמורה בחברה הצרפתית. סקרים שנעשו בעבר ומתפרסמים כיום מחדש מעידים כי רוב האזרחים הצרפתים אוחזים בדעות קדומות נגד יהודים, מה שגורם לרבים מחברי הקהילות ברחבי צרפת לחוש מבודדים יותר מאי פעם.

הממשלה הצרפתית נלחמת בתופעה באמצעות חקיקה ואבטחה מוגברת סביב מוסדות יהודיים, אבל נראה כי עבור רבים בקהילה, תחושת הביטחון כבר לא תחזור. "העולם השתנה, האנשים השתנו. פעם אנשים התביישו להיות אנטישמים. היום הם גאים בזה!”, מסכם בכאב בעל מסעדה יהודית באזור פריז. ייתכן שבקרוב הוא יפתח מסעדה צרפתית בירושלים.