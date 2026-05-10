נאור נרקיס במתקפה נגד השמאל: "נשארתי לבד, תלמדו מהימין"

פעיל השמאל החילוני נאור נרקיס פרסם פוסט בו הוא מותח ביקורת על המחנה הפוליטי אליו הוא משתייך. נרקיס, שחשף כי חווה אירוע של פשע שנאה, טוען כי דווקא מהצד הימני של המפה הפוליטית יש למחנה שלו הרבה מה ללמוד בכל הנוגע לסולידריות וגיבוי הדדי.

הדברים נכתבו בעקבות אירוע שעבר נרקיס אתמול. לדבריו, הוא נפל קורבן לפשע שנאה הומופובי שכלל קללות, צרחות, הסגת גבול ואף הטרדה מינית. למרות חומרת המעשים, נרקיס חש כי התגובה מהמחנה שלו הייתה חסרה.

"הצד הפוליטי שלי משאיר אותי לבד"

"וואלה, יש לנו הרבה מה ללמוד מהימין", כתב נרקיס בפתח דבריו, והשווה את היחס במחנה הימין כלפי פעיליו במקרים דומים. "כשפעילת ימין הוטרדה מינית, אני לא חושב שיש פוליטיקאי אחד שלא גיבה אותה ציבורית מהמחנה שלה".

נרקיס הוסיף בכאב כי המציאות במחנה השמאל שונה מבחינתו: "אני ובן הזוג שלי עברנו אתמול פשע שנאה הומופובי... והצד הפוליטי שלי די משאיר אותי לבד. זו האמת, עצוב לומר אך נכון".