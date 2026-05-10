"החטיבה היהודית סבורה שהיא מנהלת את בית המשפט"

מתיישב קטין העצור בשב"כ הובא לדיון שעתיים לאחר מועד שחרורו. עורך הדין שלו הגיב בזעם: "החטיבה היהודית בשב"כ סבורה שהיא מנהלת את בית המשפט"

שמונה ימים אחרי שנעצרו בבנימין בידי השב"כ, מעצרם של שלושת המתיישבים שמוחזקים תחת צו חריג המונע מהם מפגש עם עורך דין נמשך. בסוף השבוע הוארך צו איסור המפגש עם עו"ד לשני מהמתיישבים העצורים בשב"כ ב-3 ימים נוספים, זאת לאחר שבוע מעצר במתקני השב"כ ללא שפגשו בעו"ד וללא שמצבם ידוע.

היום (ראשון) פקע צו המעצר של אחד המתיישבים שהינו קטין, אך שב"ס הביאו אותו לדיון בבית המשפט רק שעתיים לאחר תום המעצר. עורכי דינו של המתיישב מארגון חוננו דרשו לשחררו בשל כך, אולם בית המשפט דחה את בקשתם והאריך את מעצרו של הקטין ביומיים. מעצרם של שני המתיישבים הנוספים הוארך בארבעה ימים.

עו"ד דניאל שמשילשווילי. (צילום: חוננו)

עדי קידר, נתי רום ודניאל שמשילשווילי, שמייצגים את המתיישבים, מסרו כי "היום נחשפנו לאירוע נוסף בו החטיבה היהודית בשב"כ סבורה שהיא מנהלת את בית המשפט. בהנחיית גורם בשב"כ מרשנו שהינו קטין ומעצרו פקע בשעה 10 הובא לדיון בבית המשפט לאחר השעה 12 והדבר עובר כלאחר יד, אין דין ואין דיין".

"אנחנו נמשיך ונאבק על זכותם של המתיישבים לפגוש בעורכי דינם ונדרוש לשחררם ממרתפי השב"כ" הוסיפו וטענו. "מעדויות רבות עולה שהאירוע אותו מנסים בשב"כ לצייר כלפי מרשינו רחוק כרחוק מזרח ממערב ואנו נוכיח זאת בבית המשפט".

כזכור, המתיישבים נעצרו בשבת, בסמוך ליישוב אש קודש, יחד עם עוד שני עצורים נוספים אשר שוחררו במהלך השבוע לאחר מאבק משפטי. עם מעצרם הוצא כנגדם צו איסור מפגש עם עו"ד והם נלקחו לחקירה במתקני השב"כ. על פרטי החקירה הוציאה המשטרה צו איסור פרסום.

בסמוך למעצרם פשטו כוחות שב"כ ומשטרה עם נשקים שלופים על היישוב אש קודש, פרצו לבתי משפחות ולגן השעשועים ביישוב. מזכירות היישוב אש קודש תקפה את התנהלות השב"כ והוציאה הודעה חריפה כנגד התנהלות הכוחות.