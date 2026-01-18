בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרור שלושה מתיישבים שנעצרו בידי שב״כ והוחזקו כשבוע במעצר תחת צו חריג למניעת מפגש עם עורך דין, המשטרה הודיעה כי תערער

בית משפט השלום בירושלים קבע כי שלושה מתיישבים אשר נעצרו לפני שבוע בידי שב"כ והוחזקו במעצר תחת צו חריג המונע מהם לפגוש בעורך דין ישוחררו. המשטרה הוגיעה כי תערער על ההחלטה. את המתיישבים מייצג עו"ד אסף גונן מארגון חוננו.

עו"ד גונן מסר: "לאחר שבוע של חקירות בתנאים קשים, במהלכו עשה שב"כ שימוש אגרסיבי בכלי של מניעת המפגש – דבר השמור למחבלים המוגדרים "פצצה מתקתקת", וזאת מול נערים נעדרי עבר פלילי ומבלי שהוצגו ראיות הקשורות את מרשיי לחשדות או לאירוע בו הם נחשדו החליט בית המשפט לשחררם. אני מברך על החלטת בית המשפט ומקווה כי המשטרה והשב"כ יפנו את מרצם למלחמת חורמה בטרור הערבי במקום בנערים המבקשים ליישב את הארץ".