האקדמיה ללשון: המילה שכולנו אומרים בכלל לא קיימת בעברית

אם גם אתם נוהגים לומר אַמן, אַמנים או אַמנית (בתנועת A באל"ף) – כדאי שתדעו שמדובר בטעות. פוסט חדש של האקדמיה ללשון עברית מבקש לעשות סדר אחת ולתמיד באחת ההגיות המשובשות הנפוצות ביותר בשפה העברית, ומציג את ההבחנה הברורה בין סוגי המלאכות השונים.

"חשוב לנו להבהיר אחת ולתמיד: אין דבר כזה אַמן!", נכתב בהודעת האקדמיה. כדי להימנע מבלבול, מציעים באקדמיה לאמץ את ההבחנה בין שני המונחים המרכזיים: אוּמנות ואוֹמנות.

מלאכת כפיים מול יצירה ודמיון

לפי כללי השפה, ההבדל טמון בסוג העיסוק:

אוּמנות (בתנועת U): מדובר ב"עבודה" או ב"מלאכת כפיים". ה אוּמן הוא בעל מלאכה המומחה בתחומו (craftsman).

אוֹמנות (בתנועת O): תחום שעניינו יצירה הנעשית מכוח הדמיון והכישרון (art). האוֹמן הוא היוצר – הצייר, הפסל, המוזיקאי או השחקן (artist).

איך כותבים את זה?

באקדמיה מדגישים כי לפי כללי הכתיב המלא, שתי המילים נכתבות באותה הצורה בדיוק – באות וי"ו: אומן.

על מנת להקל על הקוראים ולהבחין בין המילים בטקסט כתוב, ניתן להוסיף ניקוד עזר בווי"ו עצמה: אוּמן לבעל המלאכה, ו-אוֹמן ליוצר. אז בפעם הבאה שאתם מדברים על מוזיקאי או צייר, זכרו: הוא אוֹמן, ולא אַמן.