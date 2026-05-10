הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאית: הדר פרידליך על "עמק תפארת"

הדר פרידליך חוזרת ל״עמק תפארת״ – דרמה על חברת קיבוץ ותיקה שמתמודדת עם פירוק העולם שהאמינה בו, ועל הניסיון להישאר משמעותית בתוך השינוי

"הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי" הוא פרויקט קולנועי של סרוגים בה נראיין בכל פעם במאי על הרגע שבו החלום הופך למעשה. מאחורי כל סרט ישראלי עומדים במאים ובמאיות שהעזו לצעוד את הצעד הראשון – וכאן הם משתפים בכנות על המסע הזה, על התשוקה, ועל המחיר שכרוך בהגשמת חלום.



ספרי לי קצת על הסרט הראשון שלך - על מה הוא ואיך הוא נולד?

הסרט על חברת קיבוץ מייסדת שהקיבוץ שלה עובר הפרטה. על ההתמודדות שלה עם השינויים והניסיון שלה להישאר בעלת משמעות. הוא נולד בעקבות החששות והצער שראיתי אצל חברי קיבוץ ותיקים מההפרטה שהלכה והתפשטה בקיבוצים (והתחיל דיבור עליה גם בקיבוץ שלי).

כמה זמן לקח לך לכתוב את התסריט הראשון?

מה שנים עם הפסקות.

יש לך את התסריט ביד, איך יצאת לדרך?



מתוך הסרט עמק תפארת צילום: טליה (טוליק) גלאון

תוך כדי כתיבה התחלתי לעבוד עם חברת הפקה, התחיל גיוס הכסף, בדיקת אפשרויות לקו-פרדוקציה, חברת הפצה (עבדתי על התסריט במסגרת הרזידנס של פסטיבל קאן ובמעבדת התסריטים של סאנדאנס אז הכל השתלב ביחד). כשהתסריט היה בשלב מתקדם התחלנו בליהוק (בעיקר חיפוש שחקנים בקיבוצים), ותוך כדי הליהוק התסריט השתנה, וכך הכל התקדם צעד, צעד, עד לפרה-פרודקשיין ואז הצילומים וכו'. אני מניחה שזאת הייתה דרך יותר "מרגיעה" בשבילי מאשר לעבור מהכתיבה ישר להפקה.

איך היה לעבוד עם שחקנים ולראות אותם מקימות לתחייה דמויות שכתבת?

היו לי שתי שחקניות, גילי בן אוזיליו (שלצערי נפטרה זמן לא ארוך אחרי הצילומים), ורות גלר. שתיהן היו מאוד מקצועיות, יתר השחקנים היו חברי קיבוץ. היה מאוד מרגש לעבוד איתם כי הם הכירו מקרוב את העולם והדמויות וחיו את הסיפור הזה על בשרם.

יש בסרט טקסטים שלקוחים מסיפורים שלהם (השחקנים). (התסריט מבוסס על סיפורים של חברי קיבוץ, והדיאלוגים והסצנות בחלקם הגדול לקוחים מסיפורים שסופרו לי במהלך התחקיר והליהוק).



איך זה להגיע לסט ולהבין שזה הסט של הסרט שלך, את אחראית, את מנווטת את כל זה? מה התחושה?

מפחיד ומביך. בימים הראשונים הרגשתי מאוד לא בנוח לעמוד מול כל הצוות. למזלי היה לי צוות ממש מקסים.

איך זה היה לראות את החומרים בחדר עריכה?

לפעמים מרגש, לפעמים קשה, ידעתי מה אני הולכת לראות.



הדר פרידליך צילום: מירב ישראלי

איך זה הרגיש להראות את הסרט לראשונה לקהל?

מלחיץ ומביך מאוד. אם לא הייתי צריכה לעלות לבמה זה בטח היה מלחיץ ומרגש בו זמנית.

מה הביקורת או התגובה שהכי הפתיעה אותך על הסרט?

הפתיעו אותי התגובות ההפוכות באופן קיצוני, למשל כאלו שאמרו שדמות מסוימת מדהימה ומזכירה את סבתא/אמא שלהם ואחרים שאותה דמות לא עבדה להם/עצבנה אותם. כאלו שלא מצאו בסרט שום דבר טוב לעומת כאלו שהתרגשו עד דמעות וידעו לזהות ולהעריך בו איכויות שונות.

איזה דבר אישי או חוויה שלך ניסית להעביר דרך הסרט הזה?

החוויה העיקרית שניסיתי להעביר היא את הקושי (על כל גווניו) של הדור המבוגר בקיבוץ המשתנה, מאוד כאב לי לראות את הכאב שלהם. היה למשל חבר מבוגר שאמר שכלמה שהם עשו היה לשווא. רציתי לומר שמה שהם עשו לא היה לשווא, גם אם זה כבר לא אותו דבר.



איך הסרט הראשון הזה שינה אותך כבמאית?

למדתי שאני יכולה להתכונן עד אין קץ, להגיע כשכל שוט מתוכנן בקפידה, ועדיין, יהיו הפתעות, ביטולים ודברים שלא יעבדו, ועדיף לא להילחץ.